Lewis Hamilton : il accuse encore Charles Leclerc, la guerre est déclarée chez Ferrari

La paternité de Charles Leclerc n'a pas changé les propos de Lewis Hamilton, toujours très agacé par la manœuvre du pilote au Mexique.

La guerre est déclarée chez Ferrari. Après les propos très forts de Lewis Hamilton sur la manoeuvre de Charles Leclerc au Mexique qui a probablement couté le doublé et le "manque de respect" souligné par Frederic Vasseur après la course, Lewis Hamilton en a remis une couche ce jeudi à Sao Paulo, accusant le pilote monégasque d'être plus agressif avec lui qu'avec n'importe quel autre pilote.

"J'étais évidemment frustré et je le suis toujours. On doit avoir une discussion et on l'aura en temps voulu à notre retour en Europe". Je vois la même chose que vous. À Singapour, il était parfaitement [à la hauteur de Verstappen], roue contre roue, totalement à l'intérieur pour la prise de tête au virage 1 ; et je pense que c'était vraiment une situation différente. Si l'on regarde ses coéquipiers, c'était pareil avec Sebastian (Vettel) et avec Carlos (Sainz)".

Après la course du Mexique, Charles Leclerc s'était de son côté défendu. "J'ai brièvement discuté avec l'équipe pour essayer de comprendre. J'ai demandé : 'Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?' C'est toujours très compliqué dans ce genre de situation. Dans une telle situation, on s'attend évidemment à devoir faire quelque chose. Mais faut-il rendre la deuxième place ? La troisième ? La quatrième ? La quatrième n'aurait probablement eu aucun sens, mais la deuxième ou la troisième, peut-être. Nous nous battions pour la victoire. Il était donc évident que ni lui ni moi n'allions laisser beaucoup de marge. Au final, nous avons tous les deux commis une erreur à l'approche du quatrième virage."