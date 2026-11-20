Nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end avec le GP de Las Vegas qui se déroule de nuit en France.

Kimi Antonelli champion du monde, Mercedes titré chez les constructeurs au Brésil... On ne va pas se mentir, le suspense n'est plus présent pour cette saison 2026 et les écuries pensent déjà à l'année prochaine. Mais cela reste désormais un rendez-vous incontournable depuis quelques années, ce week-end, c'est Las Vegas et ses températures très fraiches à la limite de la neige. Il reste tout de même une petite bataille pour le titre de vice champion du monde. Max Verstappen, impressionnant depuis plusieurs semaines, vise cette place honorifique, tout comme George Russel qui espère sauver sa saison face à son jeune coéquipier ou encore Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les deux pilotes Ferrari qui sont passés à côté au Brésil.

Après des essais libres 1 inexistants à cause de la pluie, c'est George Russell qui a réalisé le meilleur temps en 1'47'272 d'une deuxième séance également très humide devant l'Alpine de Pierre Gasly à l'aise dans des températures fraiches à 0''071 et Charles Leclerc (Ferrari, 3e à 0''333).

Horaires et diffusion TV du Grand Prix de Las Vegas