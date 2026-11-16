Grand Prix de Las Vegas F1 2026 : horaires complets et programme TV
Nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end avec le GP de Las Vegas.
Kimi Antonelli champion du monde, Mercedes titré chez les constructeurs au Brésil... On ne va pas se mentir, le suspense n'est plus présent pour cette saison 2026 et les écuries pensent déjà à l'année prochaine. Mais cela reste désormais un rendez-vous incontournable depuis quelques années, ce week-end, c'est Las Vegas et ses températures très fraiches à la limite de la neige. Il reste tout de même une petite bataille pour le titre de vice champion du monde. Max Verstappen, impressionnant depuis plusieurs semaines, vise cette place honorifique, tout comme George Russel qui espère sauver sa saison face à son jeune coéquipier ou encore Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les deux pilotes Ferrari qui sont passés à côté au Brésil.
Horaires et diffusion TV du Grand Prix de Las Vegas
- Essais libres 1 : vendredi 20 novembre, de 1h30 à 2h30 sur Canal + Sport
- Essais libres 2 : vendredi 20 novembre, de 5h00 à 6h00 sur Canal + Sport
- Essais libres 3 : samedi 21 novembre, de 1h30 à 2h30 sur Canal + Sport
- Qualifications : samedi 21 novembre, de 5h00 à 6h00 sur Canal + Sport
- Course (50 tours) : dimanche 22 novembre, départ à 5h00 sur Canal +