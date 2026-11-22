Max Verstappen a remporté un Grand Prix de Las Vegas spectaculaire.

Si vous vous êtes lever très tôt ce matin, vous avez assisté à la course de l'année à Las Vegas avec une course pleine de rebondissements avec des dépassements en pagaille et des changements de leader à quasiment tous les tours. Mais au terme d'une belle maîtrise dans le déploiement de l'énergie, c'est une nouvelle fois Max Verstappen qui s'est imposé devant les deux pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri. Kimi Antonelli, à la lutte pour la victoire jusqu'au dernier tour, a fait une erreur sur la gestion de sa batterie sur le dernier tour et termine 5e juste devant les deux Alpine de Pierre Gasly et Franco Colapinto. A la lutte pour la victoire, Isack Hadjar a connu un incident encore inexpliqué avec son aileron avant et a terminé très loin.

Notons la déclaration fracassante de Max Verstappen après la course à l'encontre de George Russell après le nouvel incident lors de la FP3, provoquant une vive tension entre les deux hommes. Alors qu'il luttait pour la victoire, une erreur face à son coéquipier et un tout droit dans le mur, a provoqué des commentaires acerbes du quadruple champion du monde. "Le truc, c'est qu'il parle beaucoup hors piste. Et sincèrement, vous savez, ça ne me touche pas car il est tellement en dessous de mon niveau que ça n'a pas de sens d'y répondre, ça ne me touche pas. Et le pilote néerlandais d'ajouter, alors que Russell s'est bagarré avec lui durant la première moitié de course, avant de lâcher un peu prise dans les derniers tours et de commettre une erreur à deux boucles de l'arrivée : " Aujourd'hui c'est le karma. C'était vraiment fantastique quand j'ai vu ce qu'il se passait dans mes rétros. C'était fantastique, ma journée s'est améliorée. Et en plus, j'ai gagné, ça a été une journée parfaite ".

Nouveau drama également chez Ferrari avec Charles Leclerc, une nouvelle fois responsable d'un contact avec Lewis Hamilton, provoquant la nouvelle colère de Fred Vasseur, patron de la Scuderia, parlant d'une erreur professionnelle. "On a clairement dit à Charles (Leclerc) de penser à l'équipe quand il était derrière Lewis (Hamilton). Et il n'a pas écouté. Je pense qu'ils ont oublié... que Charles a complètement oublié les 2000 personnes qui travaillent jour et nuit derrière lui. Je l'ai très mal vécu, a ajouté Vasseur. Je l'avais déjà mal vécu au Mexique et là je crois que c'est encore pire, parce qu'on les avait prévenus. On n'a pas le droit de ruiner quelque chose quand les gens travaillent pour vous. Je trouve ça inacceptable. J'ai dit à Charles ce que je pensais, il n'a pas beaucoup parlé mais je lui ai dit ce que j'en pensais."

Le classement du Grand Prix de Las Vegas