Coup de tonnerre dans le monde du sport automobile avec l'arrêt du programme Peugeot en endurance.

Un coup dur pour le sport automobile français. Peugeot, engagé dans le championnat endurance depuis plusieurs saisons, va devoir abandonner le projet en raison de difficultés financières selon les informations du Figaro. Après Alpine, c'est une deuxième grosse équipe qui abandonne.

Stellantis doit officialiser ce lundi prochain, lors de deux CSE organisés le matin à Poissy et l'après-midi à Satory, l'arrêt total de ses investissements dans le "motorsport". Cette décision met fin à l'aventure de Peugeot aux 24 Heures du Mans et à l'engagement de Citroën et Opel en Formule E, la compétition de bolides électriques. Elle signe également la fin de la division Stellantis Motorsport, créée en 2021 à Versailles-Satory en succession de PSA Motorsport, qui regroupait l'ensemble des programmes sportifs du groupe, de l'Endurance WEC aux rallyes en passant par les compétitions clients.

Au total, 300 personnes travaillent actuellement dans cette division, dont moins de 220 salariés en CDI dont les emplois sont désormais menacés. L'arrêt de cette activité très spécialisée devrait entraîner des licenciements, les possibilités de reclassement apparaissant limitées. Les conséquences ne s'arrêtent pas aux portes de Stellantis : de très nombreux prestataires et professionnels extérieurs à l'entreprise vont eux aussi subir les effets de cette décision. Seules les compétitions clients, qui réunissent pilotes, écuries privées et propriétaires amateurs de voitures Citroën, Opel, Peugeot ou Lancia, devraient être maintenues.

Peugeot avait pourtant fait des essais cet été

Conséquence directe de cet arrêt, la nouvelle Peugeot 9X8, qui avait pourtant réalisé ses essais l'été dernier en vue d'une participation aux 24 Heures du Mans 2027, ne s'élancera finalement jamais sur la piste sarthoise l'année prochaine. Les raisons de ce retrait ne surprennent guère les observateurs du secteur. En difficulté financière, Stellantis rabote tous les coûts jugés non indispensables à son avenir, l'investissement dans cette activité tournant autour de 300 millions d'euros par an. Ce n'est pas la première fois que le groupe se retire de la compétition : en janvier 2012, Peugeot avait déjà dû sacrifier sa participation aux 24 Heures du Mans avec la 908, tandis qu'en 2005 Peugeot et Citroën s'étaient retirés du rallye avant d'y revenir deux ans plus tard.

Il faut dire aussi que depuis son arrivée dans le Championnat, Peugeot n'a pas récolté les résultats escomptés, avec seulement quatre podiums en 29 courses pour les deux Hypercars françaises. Cette saison, la meilleure performance de Peugeot est une 4e place à Monza pour la n°94. "Nous ne sommes pas au niveau de performance qu'on voulait lorsqu'on s'est engagés dans ce projet, donc dans ce genre de situation, soit on jette l'éponge, soit on essaie de mettre à profit l'expérience emmagasinée depuis quatre ans pour essayer d'amener cette performance au niveau souhaité. On a donc décidé de se donner une nouvelle chance" expliquait pourtant le directeur il y a quelques semaines. Peugeot avait déjà engagé deux nouveaux pilotes, Robert Shwartzman et Alex Quinn, et annoncé la prolongation de contrat de Loïc Duval.