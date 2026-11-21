Marc Marquez pourrait être sacré champion du monde de MotoGP au Portugal ce week-end.

Les qualifications du Grand Prix du Portugal ont tenu toutes leurs promesses, avec un Marco Bezzecchi des grands jours. L'Italien d'Aprilia s'est emparé de la pole position en établissant le record du circuit de Portimao en 1'37''201, sa 15e pole en carrière. Mais c'est bien la deuxième place de Marc Marquez qui retient l'attention, tant elle rapproche l'Espagnol de Ducati d'un sacre mondial. Le pilote espagnol a négocié avec sang-froid des conditions piégeuses, marquées par une piste humide puis séchante qui a bousculé la hiérarchie habituelle.

Face à lui, Jorge Martin n'a pas trouvé ses repères et s'est contenté de la 7e place, un résultat qui pourrait coûter cher dans la course au titre. Mathématiquement, Marquez n'a besoin que de deux points d'avance supplémentaires sur son rival pour être sacré champion du monde. L'écart entre les deux hommes paraît déjà conséquent ce week-end, et le suspense pourrait donc prendre fin dès le sprint de samedi après-midi, dont le départ a été avancé de trente minutes en raison de la météo annoncée. "Cette qualification était très importante, je ne voulais pas prendre de risque", a expliqué Marquez sur Canal+, évoquant une stratégie prudente payante avant d'ajouter espérer une piste sèche pour limiter les dangers l'après-midi.

Derrière les deux hommes forts du week-end, Fabio Di Giannantonio complète la première ligne, suivi de Raul Fernandez, Alex Marquez et Pedro Acosta en deuxième ligne. Johann Zarco, lui, n'a pas pu tirer pleinement profit de la piste séchante et s'élancera depuis la 9e position avec LCR Honda.

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