Malgré les menaces, le GP du Qatar a bien lieu ce week-end pour les pilotes de Formule 1.

Nouveau Grand Prix ce week-end en Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar. La course, menacée pendant plusieurs semaines en raison du conflit au Moyen-Orient, va finalement se dérouler. La course pourrait se dérouler à guichets fermés selon les mots du président de la Qatar Motor and Motorcycle Federation. Notons qu'en France, les équipes de Canal + seront en studio jusqu'à la fin de la saison.

Sur le plan sportif, on va continuer à suivre la lutte pour le titre de vice champion du monde avec un Max Verstappen qui survole les débats depuis plusieurs semaines en enchainant les victoires et un George Russel en difficulté ou encore un Lewis Hamilton. Les Ferrari seront d'ailleurs encore scrutés tout le week-end avec des pilotes qui ne devront certainement plus se battre ou de se laisser passer si l'un ou l'autre est plus rapide.

Les horaires complets du Grand Prix du Qatar F1 2026