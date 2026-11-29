Dans un contexte très étrange, le Grand Prix du Qatar se dispute bien ce week-end.

Nouveau Grand Prix ce week-end en Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar. La course, menacée pendant plusieurs semaines en raison du conflit au Moyen-Orient, va finalement se dérouler. La course pourrait se dérouler à guichets fermés selon les mots du président de la Qatar Motor and Motorcycle Federation. Notons qu'en France, les équipes de Canal + seront en studio jusqu'à la fin de la saison.

Sur le plan sportif, on va continuer à suivre la lutte pour le titre de vice champion du monde avec un Max Verstappen qui survole les débats depuis plusieurs semaines en enchainant les victoires et un George Russel en difficulté ou encore un Lewis Hamilton. Les Ferrari seront d'ailleurs encore scrutés tout le week-end avec des pilotes qui ne devront certainement plus se battre ou de se laisser passer si l'un ou l'autre est plus rapide.

Lors de la séance de qualifications, les Mercedes ont survolé les débats avec un George Russell en pôle devant un Kimi Antonelli agacé d'être sorti en premier pour le second run. La grille est complétée par les deux McLaren, les deux RedBull et les Ferrari, loin du compte et séparés par Lindblad.

La grille de départ du Grand Prix du Qatar en F1

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Max Verstappen (Red Bull Racing) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas F1 Team) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Rafael Camara (Haas F1 Team)* Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Perez (Cadillac)

Les horaires complets du Grand Prix du Qatar F1 2026