Dernier Grand Prix de la saison et dernier tour de roue pour Marc Marquez en MotoGP

Dernière manche du championnat du monde de MotoGP ce dimanche avec le Grand Prix de Valence. Une épreuve qui mettra un terme à la saison après le sacre de Marc Marquez le week-end dernier au Portugal. Ce sera aussi l'occasion de voir une dernière fois Fabio Quartararo au guidon de la Yamaha qui vit un calvaire depuis plusieurs années après son titre de champion du monde. Ce sera aussi la fin de Francesco Bagnaia. Mais l'Italien ne pourra pas faire ses adieux au guidon de la Ducati qu'il a pilotée au cours de ses huit saisons en MotoGP, avec à la clé deux titres mondiaux et 31 victoires en 146 courses. Blessé, il est forfait et remontera sur une moto l'année prochaine avec Aprilia.

Mais l'information du week-end, c'est surtout l'annonce de la retraite de Marc Marquez, fatigué par les nombreuses blessures ces dernières années. "J'ai pris la décision après le GP de Motegui (début octobre) au Japon (il fond en larmes). J'en ai parlé avec mon frère (Alex). Je suis arrivé en 2013 et jusqu'à maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je savais que cette année était l'année où je pouvais me battre pour le titre. Que je gagne ou pas (le titre mondial), ma décision était prise. Ça aurait pu se terminer moins bien, mais c'était déjà décidé. Alex me connaît bien et quand je dis quelque chose, je l'ai déjà décidé. Il était totalement d'accord, il sait à quel point j'ai souffert. Et pour vous dire, mon père l'a appris mercredi soir. Et chez Ducati, ils l'ont appris hier (jeudi) soir. Et il était temps de le faire. J'avais besoin de le faire d'une manière différente d'une conférence de presse classique du jeudi. Mais je ne réalise pas encore, je pense."a-t-il expliqué.

Lors de la course sprint, le scénario a d'ailleurs tourné à la catastrophe pour l'Espagnol. Après un problème de start des lumières sur la grille de départ provoquant une incompréhension, la moto du champion du monde a pris feu. Obligeant de rejoindre les stands pour prendre sa seconde moto, il a écopé d'une double pénalité en raison du règlement, plutôt maladroit pour l'occasion... L'Espagnol expliquant d'ailleurs avoir hésité à servir la pénalité.