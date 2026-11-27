Grand Prix MotoGP Valence 2026 : les horaires complets
Fin de la saison MotoGP avec plusieurs adieux sur la dernière course à Valence.
Dernière manche du championnat du monde de MotoGP ce dimanche avec le Grand Prix de Valence. Une épreuve qui mettra un terme à la saison après le sacre de Marc Marquez le week-end dernier au Portugal. Ce sera aussi l'occasion de voir une dernière fois Fabio Quartararo au guidon de la Yamaha qui vit un calvaire depuis plusieurs années après son titre de champion du monde. Ce sera aussi la fin de Francesco Bagnaia. Mais l'Italien ne pourra pas faire ses adieux au guidon de la Ducati qu'il a pilotée au cours de ses huit saisons en MotoGP, avec à la clé deux titres mondiaux et 31 victoires en 146 courses. Blessé, il est forfait et remontera sur une moto l'année prochaine avec Aprilia.
- Vendredi 27 novembre :
- 9h00 - 9h35 : Moto3, Essais Libres 1
- 9h50 - 10h30 : Moto2, Essais Libres 1
- 10h45 - 11h30 : MotoGP, Essais Libres 1
- 13h15 - 13h50 : Moto3, Practice
- 14h05 - 14h45 : Moto2, Practice
- 15h00 - 16h00 : MotoGP, Practice
- Samedi 28 novembre :
- 8h40 - 9h10 : Moto3, Essais Libres 2
- 9h25 - 9h55 : Moto2, Essais Libres 2
- 10h10 - 10h40 : MotoGP, Essais Libres 2
- 10h50 - 11h05 : MotoGP, Q1
- 11h15 - 11h30 : MotoGP, Q2
- 12h45 - 13h00 : Moto3, Q1
- 13h10 - 13h25 : Moto3, Q2
- 13h40 - 13h55 : Moto2, Q1
- 14h05 - 14h20 : Moto2, Q2
- 15h00 : MotoGP, Sprint (13 tours)
- Dimanche 29 novembre :
- 9h40 - 9h50 : MotoGP, Warm Up
- 11h00 : Moto3, Course (20 tours)
- 12h15 : Moto2, Course (22 tours)
- 14h00 : MotoGP, Course (27 tours)