A Valence, l'Espagnol Marc Marquez a annoncé sa retraite à la surprise générale.

Juste avant le début de la première séance d'essais en MotoGP du côté de Valence, Marc Marquez a annoncé sa retraite sportive après avoir acquis son 8e titre de champion du monde au Portugal le week-end dernier. Le pilote de 33 ans a brandi plusieurs pancartes devant les caméras révélant son retrait à l'issue du week-end. "On en parlera plus tard mais d'abord merci d'avoir fait partie de mon aventure, était-il écrit sur les feuilles qu'il a successivement brandies dans le garage Ducati. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Ce sera ma dernière course en MotoGP. On a écrit l'histoire."

ÉNORME SURPRISE CE VENDREDI À VALENCE ! Marc Márquez annonce sa retraite ! Le pilote espagnol s'apprête à tourner une page majeure de sa carrière #MotoGP #ValenciaGP #MarcMarquez https://t.co/biZ60jMz2C — CANAL+ MotoGP (@CanalplusMotoGP) November 27, 2026

Mar Marquez a dépassé Valentino Rossi avec un huitième titre dans la catégorie reine en cette année 2026. Seul Giacomo Agostini a connu autant de sacres que lui, il y a un demi-siècle. Le Catalan, lourdement éprouvé par les blessures depuis 2020, compte 80 victoires en MotoGP, 78 pole-positions et 134 podiums en 225 départs de Grand Prix. Sa retraite, surprenante, s'explique par toutes les blessures depuis plusieurs années.

Depuis sa fracture de l'humérus droit en 2020, l'épaule de Marc Marquez est son talon d'Achille : fracture corrigée par une rotation de plus de 30 degrés, plaque cassée après un retour précipité, infection et greffe osseuse. Au total, quatre opérations entre 2020 et 2022. En 2025, il décroche un septième titre, mais une blessure à l'épaule droite contractée en Indonésie lui fait manquer les quatre dernières courses. Son chirurgien estime que cette chute a bouleversé son bras droit. En 2026, un problème de nerf, frotté par le matériel posé dans l'épaule, lui a fait perdre la sensation dans le bras et a contribué à plusieurs chutes. Le 9 mai, au Mans, il se fracture le cinquième métatarsien du pied droit et déclare forfait pour la France et la Catalogne. Il est opéré à Madrid, et profite de l'occasion pour faire retirer ou déplacer deux vis qui comprimaient le nerf radial. Il remporte finalement un 8e titre...