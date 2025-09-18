Sergio Perez avec Ferrari, l'annonce surprenante !

Le pilote mexicain, engagé chez Cadillac la saison prochaine, va rouler dans une Ferrari.

L'annonce a été faite il y a quelques semaines. Après une petite année éloignée des paddocks de la Formule 1 après son éviction de Red Bull, le Mexicaine Sergio Perez, multiple vainqueur en Grand Prix, va retrouver la grille de départ en 2026 au volant de la nouvelle écurie américaine, Cadillac !

Mais surprise ce jeudi 18 septembre, le premier tour de roue ne se fera pas avec une Cadillac, mais avec une Ferrari ! L'équipe américaine aurait négocié avec le constructeur italien l'emprunt d'une vieille voiture, la Ferrari SF-23 lors d'un essai TPC (test d'ancienne voiture) dans quelques jours. Pas si surprenant toutefois de voir Perez chez Ferrari puisque la nouvelle équipe américaine utilisera le moteur, la boîte de vitesses et la suspension de l'écurie italienne, actuellement en cours de développement.

L'arrivée de Perez au sein de Cadillac a été saluée par de nombreuses personnes et notamment son ancien coéquipier, Max Verstappen. "Checo a piloté pour de nombreuses équipes différentes, il connaît donc parfaitement leur fonctionnement. Chaque équipe fonctionne un peu différemment. C'est déjà une caractéristique très intéressante : il est intéressant de comprendre les points forts des équipes et les points faibles des équipes. C'est comme ça que cela fonctionne pour un pilote en dehors du cockpit. Du côté du comportement des voitures, Checo a connu de nombreuses réglementations, des réglementations différentes. Elles ont permis certaines choses, d'autres non, voire même été interdites, ce genre de choses. Avoir une compréhension générale de ce qu'est une excellente voiture et de ce qu'est une voiture qui n'est pas fantastique – je pense que c'est très précieux pour eux au départ"