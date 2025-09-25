"Je vous demande de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières" : la terrible annonce de Lewis Hamilton

Le septuple champion du monde a partagé une photo inquiétante sur les réseaux sociaux.

Le pilote Ferrari et star planétaire de la Formule 1, Lewis Hamilton, vit des moments difficiles ces dernières heures. On ne parle pas de sa saison délicate depuis le début de la saison avec une seule victoire en course sprint en Chine et pas mal de courses ratées, mais de son chien, Roscoe.

Lewis Hamilton a publié une photo de ce dernier chez le vétérinaire sur laquelle le bouledogue, âgé de plus de 12 ans, apparaît vraiment très mal en point. "Ces dernières heures ont été effrayantes. Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières" a lancé le pilote Ferrari ce mercredi 24 septembre.

© Lewis Hamilton / capture d'écran Instagram

Angela Culen, la physiothérapeute historique de Lewis Hamilton a également posé un message très inquiétant. "Prions pour Roscoe, ces dernières heures ont été difficiles pour la famille. Je tremble en écrivant ceci." Il y a quelques semaines, lors du GP de Monza, Lewis Hamilton s'était confié sur l'état de santé de son compagnon de toujours, véritable mascotte dans le paddock F1. "Il a 12 ans et demi, c'est donc un vieux garçon. Il a eu une pneumonie, mais heureusement, il va bien maintenant. Mais c'est sûr, à chaque fois que je reçois un SMS de la dame qui s'occupe de lui, mon cœur s'arrête pendant une seconde parce que je me dis : "Et maintenant, que va-t-il se passer ?". Il est rare qu'un bouledogue vive aussi longtemps que lui. Il a toujours envie de jouer. Il a toujours cet esprit jeune. Il aime beaucoup dormir" Malheureusement, les derniers messages laissent planer une grosse inquiétude pour les fans du Britannique et son chien.