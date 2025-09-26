Roscoe est dans le coma, Lewis Hamilton ne sait pas s'il se réveillera un jour

Le septuple champion du monde a donné des nouvelles inquiétantes sur les réseaux sociaux.

Le pilote Ferrari et star planétaire de la Formule 1, Lewis Hamilton, vit des moments difficiles ces dernières heures. On ne parle pas de sa saison délicate depuis le début de la saison avec une seule victoire en course sprint en Chine et pas mal de courses ratées, mais de son chien, Roscoe.

Lewis Hamilton a publié une photo de ce dernier chez le vétérinaire sur laquelle le bouledogue, âgé de plus de 12 ans, apparaît vraiment très mal en point. "Ces dernières heures ont été effrayantes. Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières" a lancé le pilote Ferrari ce mercredi 24 septembre. Angela Culen, la physiothérapeute historique de Lewis Hamilton a également posé un message très inquiétant. "Prions pour Roscoe, ces dernières heures ont été difficiles pour la famille. Je tremble en écrivant ceci." Ce vendredi, le pilote a donné des nouvelles peu rassurantes, expliquant que son chien était dans le coma et qu'il ne sait pas s'il se réveillera.

"Veuillez garder Roscoe dans vos pensées, écrit le pilote anglais. Je veux tous vous tenir au courant. Roscoe a encore attrapé une pneumonie et avait du mal à respirer. Il a été admis à l'hôpital et sous sédatif pour le calmer pendant qu'ils vérifiaient et pendant le processus, son cœur s'est arrêté. Ils ont réussi à récupérer un battement de cœur et maintenant il est dans le coma. Nous ne savons pas s'il va s'en réveiller. Demain on essaiera de le réveiller." Le Britannique a déjà annulé sa présence au circuit du Mugello ce vendredi pour les tests des pneus Pirelli 2026.

Il y a quelques semaines, lors du GP de Monza, Lewis Hamilton s'était confié sur l'état de santé de son compagnon de toujours, véritable mascotte dans le paddock F1. "Il a 12 ans et demi, c'est donc un vieux garçon. Il a eu une pneumonie, mais heureusement, il va bien maintenant. Mais c'est sûr, à chaque fois que je reçois un SMS de la dame qui s'occupe de lui, mon cœur s'arrête pendant une seconde parce que je me dis : "Et maintenant, que va-t-il se passer ?". Il est rare qu'un bouledogue vive aussi longtemps que lui. Il a toujours envie de jouer. Il a toujours cet esprit jeune. Il aime beaucoup dormir" Malheureusement, les derniers messages laissent planer une grosse inquiétude pour les fans du Britannique et son chien.