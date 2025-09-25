Esteban Ocon dévoile son premier salaire, "c'était beaucoup d'argent"

Dans une longue, très longue interview au micro de Legend, Esteban Ocon a dévoilé son premier salaire.

Esteban Ocon est un pilote français de Formule 1, engagé dans l'équipe américaine Haas en 2025 après son départ d'Alpine l'année dernière. Né à Evreux en 1996, comme Ousmane Dembélé, le Français baigne dans le sport automobile depuis son plus jeune âge.

Tout au long de l'interview accordée à Guillaume Pley sur YouTube mercredi 24 septembre, le pilote numéro 31 est revenu sur sa carrière et ses débuts. S'il a admis avoir vécu une période difficile moralement lorsqu'il a vu Max Verstappen partir en F1 et lui rester sur le quai, la prise de contrôle de sa carrière par Mercedes a été un vrai tournant

Du championnat GP 3 à la F1, il n'y a eu qu'un pas et le Français se rappelle de ce moment, voir sa tête sur BFM TV et recevoir son premier salaire. "C'était beaucoup d'argent. Mon premier salaire en F1, DTM, c'était à peu près 35 000 euros. C'était beaucoup pour moi à l'époque, certes les choses ont bien évolué, mais j'avais jamais rien touché de cette époque (chez les jeunes NDLR), ce n'était que des dépenses, de la difficulté. Là j'avais une voiture de fonction, un salaire pour rouler, dans une équipe professionnelle, c'état dingue (...) Les gens pensent qu'on est de suite millionnaire en F1, mais non."