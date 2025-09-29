"La décision la plus difficile de toute ma vie" : Roscoe, le chien de Lewis Hamilton est mort, quelle était sa maladie ?

Dans un long message, Lewis Hamilton a annoncé le décès de son chien.

Cela ne touchera peut être pas certaines personnes, certains ne comprendront pas pourquoi on en parle, mais ce lundi 29 septembre, le paddock de la F1 est en deuil. Roscoe, le chien de Lewis Hamilton, est décédé d'une longue maladie. Atteint d'une pneumonie à plusieurs reprises, il n'a pas pu guérir malgré tous les soins donnés par le pilote ferrari. Véritable mascotte dans les garages, il était le "meilleur ami" du septuple champion du monde depuis plus de 12 ans. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités de la F1 et du monde entier ont fait part de leur tristesse.

"Après quatre jours de soins où il a combattu de toutes ses forces, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de toute ma vie et dire au revoir à Roscoe, a écrit Hamilton. Je me sens si reconnaissant et honoré d'avoir pu partager ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami. Amener Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. Même si j'ai déjà perdu Coco (sa bouledogue de 6 ans, décédée en 2020), je n'avais jamais été confronté au fait de placer mon chien dans le coma, ce que ma mère et plusieurs amis ont déjà vécu. C'est une expérience très difficile à vivre et je me sens proche de tous ceux qui ont déjà perdu un animal de compagnie. Même si c'est très dur à vivre, l'avoir avec moi, aimer autant et être aimé en retour, fut une des plus belles choses de ma vie. "