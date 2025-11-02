"Papa veut t'épouser" : la demande en mariage de Charles Leclerc à Alexandra Saint Mleux avec l'aide de leur chien Léo

Le pilote Ferrari a demandé en mariage sa compagne ce dimanche 2 novembre.

Son coeur n'était plus vraiment à prendre depuis un petit moment et il est désormais encore moins. Ce dimanche 2 novembre, Charles Leclerc a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, il va se marier avec sa compagne Alexandra Saint Mleux. Le message posté était relativement simple : " Mr². & Mrs. Leclerc " avec un emoji bague de fiançailles. C'est surtout Léo, leur chien et véritable mascotte du paddock de la Formule 1 qui a été la star de la demande comme en témoigne la photo et le déroulé.

Toute la révélation a été pensée autour de leur chien avec un bijou en forme d'os et une inscription "Dad wants to marry you" (Papa veut t'épouser). Puis une friandise, toujours en forme d'os : "Mom said yes" (Maman a dit oui)." pour la réponse. Les deux amoureux sont en couple depuis plus de deux ans. Ils avaient fait une première apparition ensemble à Wimbledon en juillet 2023. "Quand on s'est rencontrés, Alexandra m'a poussé à m'intéresser à la vie des auteurs, à leurs inspirations. Sur cet aspect-là, elle m'a beaucoup apporté" a expliqué le pilote monégasque il y a quelques jours pour Gala.