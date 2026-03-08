Max Verstappen touche le même salaire que Mbappé, le classement étonnant de la Formule 1

La saison de F1 a débuté ce week-end, mais connaissez vous le classement des salaires ?

Le quadruple champion du monde est le pilote de Formule 1 le mieux payé du paddock. Logique diront certains tellement la vitesse et le professionnalisme de Max Verstappen ne sont plus à prouver. Selon les chiffres de Forbes, le Néerlandais est le pilote le mieux payé avec près de 60 millions d'euros de salaire fixe auxquels viennent s'ajouter 10 millions d'euros de primes de résultats en 2025. Max Verstappen peut donc se targuer de manger à la même table que certaines grandes stars du foot comme Kylian Mbappé qui touche 60 millions d'euros de salaire au Real Madrid ou comme Erling Haaland (50 millions d'euros à Manchester City). Selon les estimations citées par le Figaro, le Normand Pierre Gasly devrait percevoir 12 millions d'euros avec un contrat courant jusqu'à fin 2028. Isack Hadjar, promu chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, empochera lui l'un des plus faibles salaires avec 5 millions d'euros cette saison contre les 7 millions par exemple d'Esteban Ocon chez Haas.

Notons que Lewis Hamilton est à la deuxième place de classement avec un salaire fixe d'environ de 64 millions qui le met également au même niveau que les footballeurs. Chez McLaren, les primes des victoires et du titre mondial, ont permis à Lando Norris et Oscar Piastri de faire un bond dans la hiérarchie 16 et 10 millions de salaire + 36 et 25 millions de primes.

Le classement selon Forbes