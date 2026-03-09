Test WWE 2K26 : la France mise à l'honneur et c'est historique, modes de jeu, notes des superstars... Notre avis

Le jeu WWE 2K26 sort ce vendredi 6 mars et nous avons pu le tester en avant première.

Nous avons pu tester avant la sortie officielle du jeu, WWE 2K26 édition Monday Night War, la référence ultime des jeux de catch depuis plusieurs années. Ce test a été réalisé sur PS5 grâce à un code donné par la licence 2K Sports. L'éditeur n'a eu aucun droit de regard sur notre test et nos propos. Cela ne nous empêche pas de dire que cette édition 2026 est un excellent cru avec bien évidemment des graphismes incroyables sur la console next gen, des nouveautés, un roster très impressionnant avec plus de 400 catcheurs, des modes de jeu qui intègrent de nouvelle histoires et scénarios et des mécanismes 2K qui fonctionnent toujours...

La France mise à l'honneur

Avant d'entrer dans le détail, il est important de souligner une chose... La WWE aime la France, la WWE a été marquée par la France ! Après le Backslash de Lyon, le Clash in Paris, Raw et SmackDown en 2025 ont profondément marqué les officiels et les développeurs. Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver l'habillage Clash In Paris avec les lumières, la Tour Eiffel... Et l'ambiance ! En effet, pour la première fois, un chant international intègre le jeu avec le fameux "simplement deux" des spectateurs. Un hommage assez incroyable à nos deux commentateurs mythiques Philippe Chereau et Christophe Agius. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez également les chansons reprises en coeur notamment sur la musique d'entrée de Randy Orton. Ne cherchez pas en revanche la caméra qui tremble, elle n'y est pas. En ce qui concerne le roster, très complet, ne cherchez pas Elio Lefleur, il n'est pas dans le jeu, mais peut être l'année prochaine...

© WWE 2K 26 / Capture Florian Gregoire

Les nouveautés

La première nouveauté concerne le roster avec des centaines et centaines de catcheurs sur cet opus. Des noms actuels aux légendes, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que votre catcheur n'a peut être pas marqué la WWE. Plusieurs nouveaux matchs sont apparus avec les Inferno Match, I Quit Match, Three Stages of Hell et le Dumpster Match. Des tables empilables ou des punaises sont également intégrés. Autre grosse nouveauté, l'interaction lors des entrées. Vous ne voulez pas écouter la musique d'entrée, vous avez une grosse haine envers ce catcheur ? Sachez qu'un nouveau système permet de tout interrompre avant même le combat. Un ajout intéressant surtout dans les modes de narration qui permet d'entretenir les rivalités. Le système de combat a également été amélioré avec des animations plus fluides, des interactions renforcées avec l'environnement.

© WWE 2K 26 / Capture Florian Gregoire

Le Ringside Pass saisonnier

La mécanisme 2K, c'est aussi l'apparition du Ringside Pass saisonnier qui met de côté le pass classique. Alors oui, bien évidemment, cela implique de mettre encore une fois de l'argent réel dans le jeu pour pouvoir remporter des récompenses exclusives, mais ce n'est pas la première licence à le faire et le mécanisme va devenir une habitude et ce dernier est plutôt bien ficelé. Six saisons prévues, chacune proposant 100 paliers de récompenses et si vous êtes du genre à avancer tranquillement, il n'y a pas de péremption dans votre pass ! Le seul point négatif concerne la présence de superstars dans ce pass. Sans terminer les palier, vous ne pouvez pas jouer avec, exemple avec le regretté Bray Wyatt. Donc oui, on parle de plus de 400 catcheurs, mais il va falloir cravacher pour débloquer tout le monde. Ce pass mise en place par 2K est une façon de pousser les joueurs à se connecter régulièrement et à récompenser les joueurs assidus... Logique.

Showcase, MyRise, The Island... Une pléiade de mode de jeux

Le coeur du jeu, ce sont bien évidemment les modes et commençons par The Island. Si vous voulez vous frotter aux autres joueurs, le mode est pour vous. En créant votre superstar, que vous pouvez façonner du début à la fin, vous serez ensuite projeté dans une zone virtuelle avec plein de joueurs, à la sauce NBA 2K pour ceux qui ont l'habitude de ce format. Des quêtes scénarisées, missions des PVP et surtout une trame bien précise. L'histoire tourne autour d'une lutte pour le contrôle de l'île entre trois factions dirigées par des superstars bien connues : Cody Rhodes – Order of Tradition / Rhea Ripley – Order of Shadows / CM Punk – Order of Anarchy

© WWE 2K 26 / Capture Florian Gregoire

Le mode showcase met à l'honneur CM Punk, star de la jaquette de cet opus 2026. Si vous êtes fan du "Best in the world", vous avez l'occasion de changer l'histoire pour l'amener au sommet, le principe même de ce mode qui permet de rejouer des matchs mémorables avec ce fameux "et si...". Des récompenses sont bien évidemment disponibles en réussissant ce mode comme un certain Batista. Pour les joueurs qui veulent débloquer les récompenses rapidement, WWE 2K26 introduit The Gauntlet. Dans ce match optionnel, les joueurs sélectionnent CM Punk ou AJ Lee afin d'affronter successivement les 20 adversaires du Showcase, à la chaine et sans aucune échappatoire...

© WWE 2K26 / Capture d'écran Florian Gregoire

Deuxième saison de MyRise. Cette fois, vous avez le choix de créer une superstar masculine ou féminine. Pas de double histoire, mais un scénario qui change. Vous n'êtes plus une star montante, mais une star bien connue qui veut faire son retour au sommet. Pour y parvenir, il faudra d'abord briller sur le circuit indépendant à travers plusieurs missions avant de rejoindre NXT puis la WWE. Mécanisme plutôt sympa, suivant vos réponses, vous aurez le choix d'être une baby face ou un heel.

© WWE 2K 26 / Capture Florian Gregoire

© WWE 2K 26 / Capture Florian Gregoire

MyUniverse et MyGM sont également de retour, l'essence même du jeu pour certains fans. On notera pour cette édition 2026, l'arrivée de la draft dans MyUniverse alors que du côté MyGM, qui permet de créer son propre show, il y a beaucoup plus d'options qui permettent organiser un combat et une promo. On retrouve aussi plus de types de matchs et d'événements, comme l'envahissement d'une émission... Les PLE Clash in Paris, Crown Jewel, Battleground, Evolution, Great American Bash, Halloween Havoc, Night of Champions, No Mercy, Worlds Collide, Survivor Series et Elimination Chamber sont également désormais disponibles. Votre saison sera plus longue avec 50 semaines au total. Vous aurez désormais la possibilité d'avoir un push de mi-saison. C'est-à-dire qu'à la semaine 25, chaque show aura la chance de sélectionner 6 Superstars de son roster pour qu'ils puissent recevoir un boost d'endurance et de moral. Le budget augmente aussi, pouvant aller jusqu'à 7 millions....

Les notes des superstars dans WWE 2K26

Pour ceux qui s'intéressent aux notes des superstars, voici une liste non exhaustive des meilleurs catcheurs

Super Cena - 100

John Cena - 97

Stone Cold Steve Austin - 97

John Cena Version 2012 - 96

The Rock Version 2001 - 96

Undertaker - 96

Stone Cold Steve Austin Version 2000 - 95

The Rock - 95

Cody Rhodes - 95

Roman Reigns - 95

John Cena version 2015 - 95

CM Punk - 94

Seth Rollins - 94

Brock Lesnar - 94

Jey Uso - 91

Logan Paul - 90

Bron Breakker - 90

Finn Balor - 88

Bronson Reed - 88

Damian Priest - 87

Dominik Mysterio - 87

Kevin Owens - 87

Sheamus - 86

La conclusion de notre test sur WWE 2K26

Le jeu de simulation de catch de l'année est encore une fois pour WWE 2K26. Après un opus 2025 qui avait remis les pendules à l'heure, cette édition 2026 est une réussite. L'apparition du pass saisonnier ajoute de nouvelle perspectives et une espérance de vie plus importante. Les nouveaux scénarios, histoires, mécanismes, matchs... Rendent le jeu toujours plus immersif et complet et nous n'hésitons pas en mettant un 17/20.