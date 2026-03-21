"Le marathon se prépare en semaines, pas en séances héroïques", voici comment ne pas tout gâcher selon cet expert

Préparer un marathon ne se fait pas en quelques jours, voici l'avis de notre expert sur le sujet.

Le soleil, les températures agréables, les premiers bourgeons... Et le retour des cross, courses de 10 kilomètres, semi-marathons et marathons. Tous vont s'enchaîner ces prochaines semaines en France et à l'étranger. Le marathon de Paris est par exemple prévu le 12 avril prochain. Et comme nous sommes toujours en "début d'année", il est probable que certains d'entre vous se sont lancés comme bonne résolution ou comme véritable objectif de préparer cette course.

La course et le marathon en particulier représentent un effort violent si on a aucune préparation. Sauf si vous avez des capacités surhumaines, il est même quasi impossible de finir un marathon dans de bonnes conditions si vous n'avez pas un minimum d'entraînement et surtout une organisation en amont. C'est bien cela le nerf de la guerre. Un "marathon ne casse pas, ce qui casse c'est une préparation "qui monte trop vite, trop dur, trop longtemps ou pas assez constante", selon le coach Aurélien Broussal Derval, fondateur de l'école ABD qui forme les coachs sportifs.

Alors concrètement, que faut-il faire ? "La base ? Construire de la quantité de qualité. La recette efficace, préventive et réaliste, c'est de courir souvent, quitte à sortir plus court au début. C'est sur cette base de sorties quotidiennes que va peu à peu se construire la capacité à durer, et donc le besoin de récupérer", explique Aurélien Broussal Derval qui émet une vraie alerte en guise de slogan à retenir : "le marathon se prépare en semaines, pas en séances héroïques."

Courir régulièrement, c'est bien, courir efficacement, c'est mieux ! De façon générale, la quantité ne remplacera jamais la qualité de vos entraînements. "Une séance clé bien placée vaut mieux que trois séances "un peu dures" mal récupérées", explique notre expert. Vous pouvez donc enchaîner les courses tous les jours sur des durées très longues, mais si vos séances ne sont pas fluides, vous n'avancerez pas forcément sur votre objectif.

Ce quotidien, rythme et organisation vous permettront de mieux gérer également votre temps de repos. "Quand les séances sont réalisées de manière fluide et organique avec des sorties de plus d'1h30, on commence à aménager des jours de décharge ou de repos", explique notre spécialiste running. "Mais en attendant, la constance aura amélioré les marqueurs physio d'une part, mais surtout les qualités techniques, préservant le corps des contraintes mécaniques."