Biathlon Otepaa : la poursuite hommes au programme, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Otepaa en Estonie avec les poursuites qui sont au programme ce samedi.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison.
- Ce jeudi, sur le sprint hommes et la première course du week-end, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place juste derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Pas dans le coup avec la 12e place à près d'une minute de la tête, Eric Perrot perd du terrain au classement général. Ce vendredi, ce sont les femmes qui se sont affrontées sur le sprint. Julia Simon a remporté une magnifique victoire. À noter qu'au classement général, Lou Jeanmonnot, 3e de l'épreuve, s'assure le petit globe du sprint tout en creusant l'écart au classement général.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
10:50 - Le programme du reste des épreuves à Otepaa
Il reste encore quatre courses sur cette étape de coupe du monde en Estonie, ci dessous le reste du programme
- Samedi 13h30 - Poursuite hommes (12,5km)
- Samedi 16h00 - Poursuite femmes (10km)
- Dimanche 12h35 - Relais simple Mixte
- Dimanche 14h40 - Relais Mixte
10:30 - Perrot en tête du classement
Dans une épreuve qui offre beaucoup de rebondissements à chaque étape avec des remontées impressionnantes, Eric Perrot reste leader du classement du petit globe poursuite. Avec 307 points, il devance l'Italie Giacomel (296 points) et le Suédois Samuelsson (264 points). Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Fabien Claude sont respectivement 6e, 7e et 8ème du classement
10:10 - Eric Perrot revanchard
Grand favori du globe du sprint, Eric Perrot a perdu des points ce jeudi en finissant 12ème du sprint à près d'une minute de Lagreid, son plus mauvais classement de la saison. Un résultat qui ne compromet sa première place au classement général de la Coupe du Monde et ses ambitions pour le grand globe, il compte en effet 264 points d'avance sur Samuelsson et pourrait décrocher le grand globe dès aujourd'hui s'il devance son rival le suédois de 6 points
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)