Biathlon Otepaa : le relais mixte simple au programme, les résultats
Place aux dernières courses de l'étape de Coupe du monde en Estonie avec les relais mixtes.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Comme jeudi sur le sprint, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place sur la poursuite loin derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Eric Perrot qui visait le gros globe ce samedi devra patienter après sa onzième place en poursuite. En sprint chez les filles Julia Simon a remporté une magnifique victoire vendredi mais elle n'a pas réussi à surfer sur sa belle dynamique en poursuite (8ème) contrairement à Lou Jeanmonnot qui réalise deux belles troisièmes places cette semaine (sprint et poursuite) mais devra aussi attendre pour soulever le gros globe de cristal.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
11:00 - Le fameux duel France - Norvège ?
Au biathlon c'est souvent ce duel qui est mis à l'honneur. Les biathlètes français et norvégiens devraient, encore une fois, se tirer la bourre sur les deux relais du jour. Mais attention aux Finlandais qui ont remporté le dernier relais mixte simple en Coupe du monde. C'était à Nove Mesto à la fin du mois de janvier. La Suède ou encore l'Italie pourraient aussi se mêler à la lutte.
10:30 - La différence entre les deux courses de relais
Pour cette dernière journée de compétition à Otepaa, l'organisation a donc organisé deux relais. D'abord celui du simple mixte. La différence notable avec le relais mixte ordinaire est tout simplement que seulement deux coureurs défendent les couleurs du pays. Un homme et une femme sont alignés sur la ligne de départ. Pour le relais mixte plus ordinaire, quatre coureurs sont sélectionnés avec deux femmes et deux hommes.
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)