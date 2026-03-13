Biathlon Otepaa : le sprint femmes au programme, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Oteepa en Estonie avec le sprint femmes ce vendredi 13 mars.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison. Avant cette étape, la Française est toujours première malgré une étape difficile en Finlande la semaine dernière avec un peu moins de 200 points d'avance sur Minkkinen. Impérial de son côté, Eric Perrot a également environ 200 points d'avance sur un Tommaso Giacomel qui est forfait après son problème cardiaque.
- Ce jeudi, sur le sprint hommes et la première course du week-end, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place juste derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Pas dans le coup avec la 12e place à près d'une minute de la tête, Eric Perrot perd du terrain au classement général.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
10:30 - La liste de départ
La première coureuse s'élancera à 15h15 et 30 secondes. L'Ukrainienne Olena Horodna lancera le bal dans ce sprint femmes de biathlon. Il faudra ensuite attendre un peu avant le départ des favorites notamment avec les six Françaises engagées.
35. Sophie Chauveau (15:32:30)
48. Camille Bened (15:39:00)
50. Justine Braisaz-Bouchet (15:40:00)
52. Océane Michelon (15:41:00)
58. Julia Simon (15:44:00)
62. Lou Jeanmonnot (15:46:00)
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)