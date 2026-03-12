Biathlon Otepaa : le sprint hommes au programme, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Oteepa en Estonie.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison. Avant cette étape, la Française est toujours première malgré une étape difficile en Finlande la semaine dernière avec un peu moins de 200 points d'avance sur Minkkinen. Impérial de son côté, Eric Perrot a également environ 200 points d'avance sur un Tommaso Giacomel qui est forfait après son problème cardiaque.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
11:00 - La liste de départ
Ce mercredi après-midi, les dossards ont été tirés au sort pour ce sprint de biathlon à Otepaa. Chez les Français, le Vosgien Emilien Claude partira en premier à 15h19 avec le dossard 8. Oscar Lombardot suivra à 15h27 avant Quentin Fillon Maillet à 15h40, Emilien Jacquelin à 15h41, Eric Perrot à 15h42 puis Fabien Claude à 15h43.
10:30 - Le sprint pour débuter
Pour commencer ce week-end de biathlon à Otepaa, les hommes vont devoir affronter les 10km de sprint. À Kontiolahti, la semaine passée, cette épreuve n'était tout simplement pas au programme.
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)