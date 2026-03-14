Biathlon Otepaa : Julia Simon au coude à coude avec Vittozzi, les résultats

Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Otepaa en Estonie avec les poursuites qui sont au programme ce samedi.

Derniers résultats

16:18 - Simon passe à l'attaque Julia Simon commence à creuser considérablement les écarts. Six secondes d'avance sur Vittzozzi après 3 tours et plus de 36 secondes sur Jeanmonnot

16:14 - Le plein pour le trio de tête Julia Simon, Lisa Vittozzi et Lou Jeanmonnot ont réalisé un deuxième tir sans faute. Jeanmonnot reste quand même à distance respectable des deux premières (25 secondes)

16:10 - Camille Bened forfait Alors qu'elle était partante sur cette poursuite avec le dossard 47, Camille Bened a déclaré forfait pour cause de fatigue

16:08 - Michelon quatrième Océane Michelon n'est pas loin du trio de tête. Elle est quatrième à 23 secondes

16:07 - Jeanmonnot se rapproche du duo de tête Alors que Julia Simon et Vittozzi ont toutes les deux réalisé un 4/5 au premier tir couché, Lou Jeanmonno a pris son temps pour ne rater aucune cible. Elle se rapproche de duo de 12 secondes

16:03 - Vittozzi accrochée à Simon Les deux skieuses font la course en tête ensemble. L'Italienne a déjà rattrapé les 3 secondes perdus

15:59 - Début de la course C'est parti pour cette course poursuite femmes. Julia Simon est partie très vite, suivie par Vittozi

15:54 - Le vent s'accentue A cinq minutes du départ de la poursuite femmes, les raffales de vent s'accentuent à Otepaa. Les tirs vont être compliqués comme chez les filles

15:46 - Déjà 4 victoires pour Simon Alors qu'elle était suspendue en début de saison, Julia Simon est la seule biathlète a avoir gagné 4 courses sur l'exercice 2025/2026. Toutes les victoires de la Française ont été réalisées depuis le début de l'année

15:37 - Il faut avoir un peu de réussite Jean Paul Giachino, l'entraîneur de tir de l'équipe de France a donné son avis sur l'impact du vent aujourd'hui "Quand il y a du vent comme ça avec autant de raffales, on doit faire comme on peut et pas comme avant. Il faut avoir un peu de réussite et un peu de chances, mais l'athlète peut aussi subir sur le debout"

15:30 - Risque au payé Fabien Claude, sixième de la poursuite hommes a laissé son avis au micro de l'Equipe TV "C'était une belle course aujourd'hui. En partant en 28, je finis dans la cérémonie des fleurs (6ème). Je n'ai pas le meilleur temps car Laegreid a été énorme. Bravo à Emilien Jacquelin qui a réussi une grosse course en étant souvent seul. C'est du "risque au payé", et je suis bien content"

15:20 - Jeanmonnot a encore de la marge Alors qu'elle a perdu l'an dernier le gros globe de cristal sur la dernière course devant Franziska Preuss, la Française Lou Jeanmonnot est solide leader du classement général du bitahlon femmes. Avec 944 points elle devance de 211 points Minkinen et 226 points devant Magnusson

15:15 - Début des réglages Les concurrentes de la poursuite femmes sont entrain de s'installer sur le pas de tir pour le début des réglages

15:00 - Dossards des Françaises Avec trois Françaises placées parmi les cinq premières sur la ligne de départ, l’équipe de France dispose d’une occasion parfaite pour viser la victoire ainsi que les places sur le podium lors de cette poursuite de la Coupe du monde de biathlon à Otepää. Julia Simon – dossard 1 (0:00)

Lou Jeanmonnot – dossard 3 (+23 s)

Océane Michelon – dossard 5 (+39 s)

Justine Braisaz-Bouchet – dossard 12 (+1 min 12)

Sophie Chauveau – dossard 37 (+1 min 52)

Camille Bened – dossard 47 (+2 min 13)