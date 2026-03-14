Biathlon Otepaa : Julia Simon au coude à coude avec Vittozzi, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Otepaa en Estonie avec les poursuites qui sont au programme ce samedi.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison.
- Comme jeudi sur le sprint, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place sur la poursuite loin derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Eric Perrot qui visait le gros globe ce samedi devra patienter après sa onzième place en poursuite. Ce vendredi, ce sont les femmes qui se sont affrontées sur le sprint. Julia Simon a remporté une magnifique victoire. À noter qu'au classement général, Lou Jeanmonnot, 3e de l'épreuve, s'assure le petit globe du sprint tout en creusant l'écart au classement général.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
16:18 - Simon passe à l'attaque
Julia Simon commence à creuser considérablement les écarts. Six secondes d'avance sur Vittzozzi après 3 tours et plus de 36 secondes sur Jeanmonnot
16:14 - Le plein pour le trio de tête
Julia Simon, Lisa Vittozzi et Lou Jeanmonnot ont réalisé un deuxième tir sans faute. Jeanmonnot reste quand même à distance respectable des deux premières (25 secondes)
16:10 - Camille Bened forfait
Alors qu'elle était partante sur cette poursuite avec le dossard 47, Camille Bened a déclaré forfait pour cause de fatigue
16:08 - Michelon quatrième
Océane Michelon n'est pas loin du trio de tête. Elle est quatrième à 23 secondes
16:07 - Jeanmonnot se rapproche du duo de tête
Alors que Julia Simon et Vittozzi ont toutes les deux réalisé un 4/5 au premier tir couché, Lou Jeanmonno a pris son temps pour ne rater aucune cible. Elle se rapproche de duo de 12 secondes
16:03 - Vittozzi accrochée à Simon
Les deux skieuses font la course en tête ensemble. L'Italienne a déjà rattrapé les 3 secondes perdus
15:59 - Début de la course
C'est parti pour cette course poursuite femmes. Julia Simon est partie très vite, suivie par Vittozi
15:54 - Le vent s'accentue
A cinq minutes du départ de la poursuite femmes, les raffales de vent s'accentuent à Otepaa. Les tirs vont être compliqués comme chez les filles
15:46 - Déjà 4 victoires pour Simon
Alors qu'elle était suspendue en début de saison, Julia Simon est la seule biathlète a avoir gagné 4 courses sur l'exercice 2025/2026. Toutes les victoires de la Française ont été réalisées depuis le début de l'année
15:37 - Il faut avoir un peu de réussite
Jean Paul Giachino, l'entraîneur de tir de l'équipe de France a donné son avis sur l'impact du vent aujourd'hui "Quand il y a du vent comme ça avec autant de raffales, on doit faire comme on peut et pas comme avant. Il faut avoir un peu de réussite et un peu de chances, mais l'athlète peut aussi subir sur le debout"
15:30 - Risque au payé
Fabien Claude, sixième de la poursuite hommes a laissé son avis au micro de l'Equipe TV "C'était une belle course aujourd'hui. En partant en 28, je finis dans la cérémonie des fleurs (6ème). Je n'ai pas le meilleur temps car Laegreid a été énorme. Bravo à Emilien Jacquelin qui a réussi une grosse course en étant souvent seul. C'est du "risque au payé", et je suis bien content"
15:20 - Jeanmonnot a encore de la marge
Alors qu'elle a perdu l'an dernier le gros globe de cristal sur la dernière course devant Franziska Preuss, la Française Lou Jeanmonnot est solide leader du classement général du bitahlon femmes. Avec 944 points elle devance de 211 points Minkinen et 226 points devant Magnusson
15:15 - Début des réglages
Les concurrentes de la poursuite femmes sont entrain de s'installer sur le pas de tir pour le début des réglages
15:00 - Dossards des Françaises
Avec trois Françaises placées parmi les cinq premières sur la ligne de départ, l’équipe de France dispose d’une occasion parfaite pour viser la victoire ainsi que les places sur le podium lors de cette poursuite de la Coupe du monde de biathlon à Otepää.
- Julia Simon – dossard 1 (0:00)
- Lou Jeanmonnot – dossard 3 (+23 s)
- Océane Michelon – dossard 5 (+39 s)
- Justine Braisaz-Bouchet – dossard 12 (+1 min 12)
- Sophie Chauveau – dossard 37 (+1 min 52)
- Camille Bened – dossard 47 (+2 min 13)
14:53 - Je m'en sors pas mal
Eric Perrot déçu de 11ème place semble déjà être tourné vers Oslo "C'était catastrophe cette course. J'ai pas trouvé des solutions, j'ai essayé d'être plus offensif. En plus j'ai cassé deux batons. Une bataille de A à Z qui finit par une belle ou une mauvaise 11ème place. je ne sais pas quoi penser. Ce n'est pas une belle journée, je m'en veux. Mais il faut faire le dos rond et revenir le week end prochain. Je m'en sors pas mal pour une très mauvaise journée"
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)