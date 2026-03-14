Biathlon Otepaa : Jacquelin dans le coup, Perrot dans le dur, les résultats

Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Otepaa en Estonie avec les poursuites qui sont au programme ce samedi.

Derniers résultats

13:46 - Perrot casse un baton Eric Perrot perd une belle poignée de secondes après avoir cassé un baton. Il compte 30 secondes de retard sur Samuelsson

13:45 - Lombardot en réussite 9/10 pour Oscar Lombardot sur le tir couché, Eric Perrot fait un 5/5 sur le second tir

13:44 - Jacquelin se rapproche de Laegreid Encore un tir couché soigné pour Laegreid et Jacquelin avec un 5/5. Le Norvégien était plus lent dans l'exécution (37 secondes) alors que Jacquelin a mis 27 secondes seulement

13:40 - Ecart stabilisé Laegreid compte 9,5 secondes d'avance encore Jacquelin. Eric Perrot semble déjà hors course avec 2min03 de retard et une 30ème place provisoire

13:38 - Perrot et Fillon Maillet déjà dans le dur Les deux Français n'ont réussi que 2 cibles sur 5 sur le premier tir. Ils auront chacun 3 tous de pénalité de 150 mètres

13:37 - 5/5 pour Jacquelin Au premier pasde tir, Emilien Jacquelin est impeccable avec un 5/5, il imite Laegreid

13:34 - Les premiers écarts Après 1,2km de course sur une longue montée, Emilien Jacquelin a déjà pris 2 secondes à Laegreid. Quentin Fillon Maillet est cinquième à 36 secondes, Eric Perrot est douzième à 55 secondes de la tête

13:30 - C'est parti ! Sturla Laegreid est parti pour cette course, Emilien Jacquelin le suit en seconde position

13:27 - Lagreid en place Plus que deux minutes avant le début de la poursuite hommes à Otepaa. Sturla Lagreid est en place pour se lancer en premier, il sera suivi par Emilien Jacquelin

13:21 - Je me sens trop bien Emilien Jacquelin qui s'élancera en deuxième position derrière Lagreid a avoué d'être en très bonne forme pour cette poursuite "Je me sens trop bien, j'essaye de m'imaginer dans un autre sport. Vous devinez lequel. Je suis souvent placé avec 35 podiums mais peu de victoires. A moi de faire ma place samedi"

13:12 - Perrot efficace au tir cette saison Eric Perrot réalise une saison exemplaire au tir avec cinq 20/20 réalisés au cours des 5 premières étapes de la Coupe du Monde, alors qu'il n'a réalisé qu'un seul 20/20 la saison passée

13:05 - Beaucoup de vent à Ostepaa Un vent de plus de 20km/h ce matin à Ostepaa, notamment sur les pas de tirs qui sont ouverts sur plusieurs courants. Un détail qui peut jouer un grand tour cet après midi pour les favoris de la poursuite

12:57 - C'est dur de réaliser Interrogé sur sa possibilité de gagner le gros globe, Eric Perrot a déclaré "C'est dur de réaliser ce qui se passe. J'essaye de le faire un peu après les courses, mais ça sera encore plus facile en fin de saison. Je me trouve assez motivant de se concentrer sur les petits objectifs. Après le gros globe, c'est la petite carotte mais ce n'est pas non plus la finalité du monde du biathlon"

12:50 - Qui peut pour succéder à Johannes Boe ? Ces dernières années, la poursuite masculine en biathlon a été marquée par une forte domination norvégienne, notamment grâce à Johannes Thingnes Bø, vainqueur du petit globe de cristal en 2023 et 2024. Avant lui, son compatriote Sturla Holm Lægreid avait remporté le classement de la spécialité en 2022, confirmant la puissance de la Norvège dans cette discipline. La France avait cependant brillé juste auparavant : Quentin Fillon Maillet s’était imposé en 2021, après le succès d’Émilien Jacquelin en 2020.