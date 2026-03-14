Biathlon Otepaa : Jacquelin dans le coup, Perrot dans le dur, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Otepaa en Estonie avec les poursuites qui sont au programme ce samedi.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison.
- Ce jeudi, sur le sprint hommes et la première course du week-end, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place juste derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Pas dans le coup avec la 12e place à près d'une minute de la tête, Eric Perrot perd du terrain au classement général. Ce vendredi, ce sont les femmes qui se sont affrontées sur le sprint. Julia Simon a remporté une magnifique victoire. À noter qu'au classement général, Lou Jeanmonnot, 3e de l'épreuve, s'assure le petit globe du sprint tout en creusant l'écart au classement général.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
13:46 - Perrot casse un baton
Eric Perrot perd une belle poignée de secondes après avoir cassé un baton. Il compte 30 secondes de retard sur Samuelsson
13:45 - Lombardot en réussite
9/10 pour Oscar Lombardot sur le tir couché, Eric Perrot fait un 5/5 sur le second tir
13:44 - Jacquelin se rapproche de Laegreid
Encore un tir couché soigné pour Laegreid et Jacquelin avec un 5/5. Le Norvégien était plus lent dans l'exécution (37 secondes) alors que Jacquelin a mis 27 secondes seulement
13:40 - Ecart stabilisé
Laegreid compte 9,5 secondes d'avance encore Jacquelin. Eric Perrot semble déjà hors course avec 2min03 de retard et une 30ème place provisoire
13:38 - Perrot et Fillon Maillet déjà dans le dur
Les deux Français n'ont réussi que 2 cibles sur 5 sur le premier tir. Ils auront chacun 3 tous de pénalité de 150 mètres
13:37 - 5/5 pour Jacquelin
Au premier pasde tir, Emilien Jacquelin est impeccable avec un 5/5, il imite Laegreid
13:34 - Les premiers écarts
Après 1,2km de course sur une longue montée, Emilien Jacquelin a déjà pris 2 secondes à Laegreid. Quentin Fillon Maillet est cinquième à 36 secondes, Eric Perrot est douzième à 55 secondes de la tête
13:30 - C'est parti !
Sturla Laegreid est parti pour cette course, Emilien Jacquelin le suit en seconde position
13:27 - Lagreid en place
Plus que deux minutes avant le début de la poursuite hommes à Otepaa. Sturla Lagreid est en place pour se lancer en premier, il sera suivi par Emilien Jacquelin
13:21 - Je me sens trop bien
Emilien Jacquelin qui s'élancera en deuxième position derrière Lagreid a avoué d'être en très bonne forme pour cette poursuite "Je me sens trop bien, j'essaye de m'imaginer dans un autre sport. Vous devinez lequel. Je suis souvent placé avec 35 podiums mais peu de victoires. A moi de faire ma place samedi"
13:12 - Perrot efficace au tir cette saison
Eric Perrot réalise une saison exemplaire au tir avec cinq 20/20 réalisés au cours des 5 premières étapes de la Coupe du Monde, alors qu'il n'a réalisé qu'un seul 20/20 la saison passée
13:05 - Beaucoup de vent à Ostepaa
Un vent de plus de 20km/h ce matin à Ostepaa, notamment sur les pas de tirs qui sont ouverts sur plusieurs courants. Un détail qui peut jouer un grand tour cet après midi pour les favoris de la poursuite
12:57 - C'est dur de réaliser
Interrogé sur sa possibilité de gagner le gros globe, Eric Perrot a déclaré "C'est dur de réaliser ce qui se passe. J'essaye de le faire un peu après les courses, mais ça sera encore plus facile en fin de saison. Je me trouve assez motivant de se concentrer sur les petits objectifs. Après le gros globe, c'est la petite carotte mais ce n'est pas non plus la finalité du monde du biathlon"
12:50 - Qui peut pour succéder à Johannes Boe ?
Ces dernières années, la poursuite masculine en biathlon a été marquée par une forte domination norvégienne, notamment grâce à Johannes Thingnes Bø, vainqueur du petit globe de cristal en 2023 et 2024. Avant lui, son compatriote Sturla Holm Lægreid avait remporté le classement de la spécialité en 2022, confirmant la puissance de la Norvège dans cette discipline. La France avait cependant brillé juste auparavant : Quentin Fillon Maillet s’était imposé en 2021, après le succès d’Émilien Jacquelin en 2020.
12:42 - La stratégie de Simon Fourcade
L'entraîneur de l'équipe de France, Simon Fourcade a déclaré au micro de l'Equipe TV sa stratégie pour surveiller le classement général "La stratégie va essentiellement se jouer sur les pas de tir. En fonction des résultats de Samuelsson je vais voir si on doit annoncer le dénouement à Eric Perrot, mais il faut qu'il reste concentré sur ses 4 tirs. Les conditions sont assez humides, c'est plutôt à notre avantage"
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)