Biathlon Otepaa : le relais mixte pour se réconforter pour les Bleus, les résultats

Place aux dernières courses de l'étape de Coupe du monde en Estonie avec les relais mixtes.

Derniers résultats

14:00 - Un titre olympique en poche Lors des derniers Jeux d'hiver à Milan Cortina, le relais mixte lançait les épreuves de biathlon. Et la France avait parfaitement commencé en remportant le titre olympique avec Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot.

13:50 - Un rappel de la composition du relais français Oscar Lombardot, Fabien Claude, Justine Braisaz-Bouchet et Océane Michelon ont été retenus pour disputer ce relais mixte de biathlon à Otepaa. Les cadres comme Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon ou encore Lou Jeanmonnot ont été laissés au repos avant le dernier week-end de Coupe du monde la semaine prochaine en Norvège.

13:40 - L'heure de basculer sur le deuxième relais À peine la désillusion digérée que l'équipe de France va devoir retourner sur la neige avec le relais mixte et, on l'espère, un dénouement bien plus heureux pour nos quatre Tricolores. La course débute dans une heure.

13:30 - Le résumé du relais mixte simple La Norvège remporte le relais mixte simple marqué par la terrible désillusion française. Le vent est très présent aujourd'hui mais ne perturbe pas vraiment le tir des favoris. Sur le premier relais Samuelsson, Laegreid et Jacquelin font le plein sur le couché. En revanche, c'est sur le debout que les choses vont se gâter et notamment pour les Norvégiens. Laegreid perd énormément de temps et passe un premier relais avec 30" de retard sur la Suède et 20" sur la France. Mais le premier passage des femmes va rebattre toutes les cartes et notamment le tir debout qui renverse la situation. La Suède, la France et l'Italie doivent passer par l'anneau de pénalité et la Norvège en profite pour reprendre la tête. Sauf que le deuxième relais de Jacquelin est dingue dans tous les sens du terme. Avec la différence faite sur le tir couché, le Tricolore permet au relais français de reprendre la tête. En confiance, Emilien Jacquelin en a, peut-être, un peu trop au moment d'aborder son dernier tir du jour. Le Français enchaine les fautes et en commet une rédhibitoire en tirant une balle de trop. Les Bleus sont disqualifiés avant même la fin de la course offrant la victoire à la Norvège devant la Suède et la Finlande.

13:20 - La très mauvaise opération pour le petit globe Avec cette disqualification, la France empoche aucun point au classement de la discipline alors que la Norvège vient d'en prendre 90. Avant ce relais mixte simple, les Bleus avaient 55 points d'avance. Cette avance vient de fondre comme neige au soleil. Il faut maintenant que les Bleus remportent le relais mixte et que la Norvège termine hors du podium pour décrocher le petit globe.

13:17 - La Suède et la Finlande complètent le podium Près de deux minutes plus tard, la Suède et la Finlande viennent compléter le podium de ce relais mixte simple de biathlon à Otepaa.

13:15 - La victoire pour la Norvège ! Knotten prend le temps de savourer au moment de rentrer dans la dernière ligne droite. La Norvège s'impose facilement sur ce relais mixte simple.

13:12 - Deux tours pour Oeberg Mauvaise nouvelle pour la Suède et Oeberg qui devra faire deux tours de pénalité alors que Minkkinen relance totalement la Finlande. Les écarts se resserrent pour la deuxième place.

13:11 - Knotten fait le plein Dans des conditions difficiles, Knottent réussit le tir parfait et écrase la concurrence. La victoire tend les bras à la Norvège dans ce relais mixte simple de biathlon.

13:10 - Les excuses de Jacquelin "Je pense que tout le monde a vu ce que s'est passé. C'est en donnant le relais que le kiné m'a dit que j'avais tiré quatre pioches. Dans le feu de l'action j'en mets une quatrième et je suis désolé pour Camille Bened et l'équipe. Avec la fatigue ça se paye cash", s'est excusé Emilien Jacquelin au micro de La Chaine L'Equipe.

13:08 - La Norvège fonce vers la victoire Avant le dernier tir de ce relais mixte simple, Knotten et la Norvège comptent 40" d'avance sur la Suédoise Hanna Oeberg.

13:05 - LA FRANCE DISQUALIFIÉE ! La sentence est tombée ! Les Bleus sont disqualifiés de ce relais mixte simple et vont certainement abandonner le petit globe de la discipline.

13:04 - La France scrutée Aïe ! Très mauvaise nouvelle pour les Bleus et Jacquelin. Les juges vont regarder le tir du Français qui a, semble-t-il, tiré une balle de trop.

13:03 - Toujours cette bataille à trois Pour le moment, pas d'informations supplémentaires sur la possible disqualification des Bleus. La Norvège a toujours la tête devant la Suède et la France.