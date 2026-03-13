Biathlon Otepaa : Simon remporte un sprint de haut niveau, le podium pour Jeanmonnot, les résultats
Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Oteepa en Estonie avec le sprint femmes ce vendredi 13 mars.
- La Coupe du monde de biathlon fait son retour cette semaine avec l'épreuve à Otepaa en Estonie de jeudi à dimanche.
- Le gros globe de cristal sera au coeur de la semaine de course avec nos deux Français, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot qui rêvent de décrocher le trophée en fin de saison. Avant cette étape, la Française est toujours première malgré une étape difficile en Finlande la semaine dernière avec un peu moins de 200 points d'avance sur Minkkinen. Impérial de son côté, Eric Perrot a également environ 200 points d'avance sur un Tommaso Giacomel qui est forfait après son problème cardiaque.
- Ce jeudi, sur le sprint hommes et la première course du week-end, Emilien Jacquelin a pris la deuxième place juste derrière le Norvégien Stuart Holm Laegrid. Pas dans le coup avec la 12e place à près d'une minute de la tête, Eric Perrot perd du terrain au classement général. Ce vendredi, ce sont les femmes qui se sont affrontées sur le sprint Julia Simon a remporté une magnifique victoire. À noter qu'au classement général, Lou Jeanmonnot, 3e de l'épreuve, a creusé l'écart au classement général.
- Sprints, poursuites... Suivez tous les résultats des courses de la semaine à Otepaa.
16:09 - Minkkinen est loin
La bonne opération de Lou Jeanmonnot est totale puisque sa dauphine au classement général décroche la 10e place alors que la troisième, Anna Magnusson est 16e.
16:07 - LE PODIUM DE JEANMONNOT !
QUELLE FIN DE COURSE ! Lou Jeanmonnot accompagnera Julia Simon sur le podium. Elle arrive à terminer juste devant Hettich-Walz.
16:05 - SIMON PREND LA TÊTE !
La Française s'impose avec 2"9 d'avance sur Vittozzi ! Il reste encore des coureuses mais ça sent bon pour Julia Simon qui a été énorme.
16:03 - Une nouvelle coureuse en tête
Lisa Vittozzi a fini très fort et s'empare provisoirement de la tête ! Julia Simon va devoir faire fort pour aller décrocher la victoire.
16:03 - La 2e place provisoire pour Michelon !
Le podium va être difficile à conserver pour Océane Michelon qui aura quand même fait du bon travail aujourd'hui à Otepaa.
16:02 - La faute de Minkkinen !
Les bonnes nouvelles s'enchainent dans ce sprint femmes de biathlon à Otepaa ! Après le sans-faute de Jeanmonnot, sa dauphine au classement général commet la faute au tir debout.
16:01 - Jeanmonnot fait le plein !
Excellente nouvelle pour la Française qui va pouvoir faire mal à ses concurrentes au classement général. Elle ressort à 27" de Julia Simon qui fait forte impression aujourd'hui.
15:58 - JULIA SIMON EST EN MISSION !
Elle est partie une minute après Magnusson et vient d'engloutir la troisième du classement général qui a commis une faute sur le tir debout. C'est un 10/10 pour la Française qui se dirige vers la victoire !
15:56 - Impressionnante Vittozzi !
Oh l'Italienne dégaine à une vitesse énorme et va ressortir en tête après le deuxième tir. Si elle performe sur les skis, Lisa Vittozzi devrait faire très mal à ses rivales.
15:55 - Une petite faute pour Michelon !
La Française a commis une seule faute aujourd'hui dans ce sprint femmes et va devoir se dépêcher de faire ce tour de pénalité pour espérer prendre la première place provisoire.
15:54 - Minkkinen ne se laisse pas faire
Les trois premières du classement général se répondent à distance. Jeanmonnot, Magnusson et maintenant Minkkinen ont réalisé le sans-faute au tir couché.
15:53 - C'est propre pour Jeanmonnot !
Pas la plus rapide sur les skis, Lou Jeanmonnot assure sur le tir couché et dispose maintenant de 20" de retard sur Julia Simon.
15:52 - Hettich-Walz a pris la tête
Auteure d'une excellente course aujourd'hui, l'Allemande s'installe logiquement en tête avec 44" d'avance sur Kuelm.
15:51 - Le festival de Simon !
Superbe tir couché de la Française qui ressort en tête après le premier tir.
15:50 - Le craquage pour Oeberg !
Elvira Oeberg, irréprochable sur le couché, commet deux fautes sur le tir debout et abandonne ses chances de victoire dans ce sprint femmes d'Otepaa.
Voici le programme complet de l'étape de Coupe du monde de biathlon à Otepaa
- Sprint hommes (12/03, 15H15)
- Sprint dames (13/03, 15H15)
- Poursuite hommes (14/03, 13H30)
- Poursuite dames (14/03, 16H00)
- Relais mixte simple (15/03, 12H35)
- Relais mixte (15/03, 14H40)