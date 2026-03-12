Biathlon Otepaa : des bases élevées au moment du départ des favoris du sprint hommes, les résultats

Nouvelle étape de la Coupe du monde de biathlon du côté d'Oteepa en Estonie.

15:42 - Le dossard jaune au départ Eric Perrot s'élance avec son dossard jaune à l'assaut de ce sprint hommes de biathlon qui est éminemment important dans sa quête du gros globe de cristal.

15:40 - Le champion olympique part ! Quentin Fillon Maillet, champion olympique du sprint, vient de s'élancer avec le dossard numéro 50.

15:38 - Le groupe rouge Dans le sas de départ, tous les favoris vont s'élancer avec Dale, Christiansen, Botn, Perrot, Jacquelin ou encore Fillon Maillet.

15:38 - Hiidensalo prend le meilleur temps Alors qu'il entame le dernier tour, Hiidensalo ressort avec deux secondes d'avance sur Siimer et Claude. Ça va être très serré pour signer le premier temps référence de ce sprint hommes d'Otepaa.

15:36 - Le plein pour Claude Comme Siimer, le Français Emilien Claude terminera avec un 10/10 dans ce sprint hommes et ressort dans le même temps que l'Estonien.

15:34 - Ça commence bien pour Lombardot Au tir couché, le Français réalise un joli sans faute alors que, dans le même temps, l'Estonien Siimer signe un joli 10/10 devant son public.

15:33 - Deux erreurs Au tir debout, Rastorgujevs hypothèque ses chances de podium aujourd'hui avec deux grosses erreurs en fin de tir. Deux passages sur l'anneau de pénalité pour le Letton.

15:32 - Un nouveau leader après le premier tir Isak Frey prend provisoirement la première place après le premier tir couché dans ce sprint hommes. Il devance le Letton Andrejs Rastorgujevs ainsi que le Français Emilien Claude.

15:29 - Lombardot est parti Un deuxième Français a pris le départ dans ce sprint hommes de biathlon à Otepaa. Il s'agit d'Oscar Lombardot avec son dossard numéro 24.

15:27 - La belle performance de Claude Le premier des six Français engagés dans ce sprint hommes de biathlon réalise un sans-faute et sort à 7" du leader Rastorgujevs après le premier tir couché. Belle entrée en matière pour Claude.

15:25 - Le premier sans-faute est pour.. Rastorgujevs a dégainé très vite et ressort logiquement en tête avec 36" d'avance sur le Polonais Gunka. Le Letton est bien parti à Otepaa.

15:24 - Frey au départ Le Norvégien, auteur d'un podium au sprint à Ruhpolding, prend le départ.

15:23 - Kireyev au tir Celui qui est parti en premier dans ce sprint commet deux erreurs au tir couché. Ça commence mal pour le Kazakh.

15:21 - Siimer allume du vert Devant son public, l'Estonien a certainement à coeur de faire une bonne performance et passe en avance au premier intermédiaire avec une seconde d'avance sur Rastorgujevs.