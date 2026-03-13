Johannes Klaebo : hospitalisé après une violente chute, son état de santé
Sextuple champion olympique lors des JO de Milan Cortina, le Norvégien a violement chuté ce jeudi 12 mars.
Il était la star des Jeux. Johannes Klaebo est de retour sur le circuit de la Coupe du monde en ski de fond, mais le Norvégien a fait une très violente chute en demi-finales du sprint de la Coupe du monde de Drammen (Norvège) ce jeudi 12 mars. Entraîné au sol dans une descente par la glissade de l'Américain Ben Ogden, Klaebo est tombé à pleine vitesse, l'arrière de son crâne heurtant la piste.
La grosse chute de Johannes Klaebo à Drammen ! pic.twitter.com/JdtNLmW3qA— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 12, 2026
S'il a passé la ligne d'arrivée à pied avec les organisateurs, la star norvégienne a été hospitalisée quelques minutes plus tard, évacuée par ambulance selon les informations révélées par le média norvégien VG. Il est actuellement en observation à l'hôpital de Drammen. " Il s'est frappé la tête assez violemment. C'est une commotion cérébrale que l'on surveille actuellement. Nous devons attendre un peu pour voir ", a confié Ove Feragen, médecin de l'équipe nationale norvégienne. S'il est prévu au départ du 50 km en style libre samedi à Holmenkollen, à partir de 10 heures, le Norvégien devrait être forfait. Aucune inquiétude pour le gros globe qu'il a déjà en poche.