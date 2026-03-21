Biathlon Oslo :Simon deuxième de la poursuite et Jeanmonnot glane le petit globe, les résultats

Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine avec les poursuites femmes et hommes au programme ce samedi.

L'essentiel Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.

Pour cette étape, l'enjeu sera bien évidemment le gain du gros globe de cristal pour nos deux Français, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, tous les deux leaders du classement général.

Et Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. La Française a été imitée par son compatriote ce vendredi. Eric Perrot a décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid.

Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.

En direct

14:19 - Simon frustrée par le sprint final Alors qu'elle semblait en capacité de dépasser Oeberg dans les derniers mètres, Julia Simon est restée coincée en voyant Oeberg lui fermer le couloir au dernier moment 14:16 - Un troisième petit globe pour Jeanmonnot En finissant quatrième de la poursuite à 57 secondes d'Oeberg, Lou Jeanmonnot a assuré sa première place au classement de la discipline et remporte son troisième petit globe après celui du sprint et l'individuel 14:15 - SIMON DEUXIEME, BATTUE SUR LE SPRINT Après un magnifique mano à mano avec Hannah Oeberg, Julia Simon a fini deuxième de la poursuite, battue au spriny . Lou Jeanmonnoyt solide sur le tir, empoche le petit gros globe de cristal 14:13 - Oeberg accélère mais Simon reste au contact Hanna Oeberg essaye de décrocher Julia Simon sur la dernière poursuite mais Julia Simon s'accroche 14:10 - Ca sent bon pour le petit globe Un 19/20 pour Lou Jeanmonnot aujourd'hui à Oslo qui conforte sa quatrième place et compte un bon matelas d'avance sur Minkinnen. Le petit globe ne devrait pas lui échapper 14:09 - Le mano à mano continue 4/5 sur le dernier tir pour Julia Simon et Hannah Oeberg qui risquent d'être rejointes par Elvira Oeberg qui est à 12 secondes 14:07 - Simon et Oeberg ensemble pour le dernier tour Les deux concurrentes ont attaqué ensemble le quatrième tour, la différence se fera sans doute sur le dernier tir debout 14:04 - Jeanmonnot quatrème A une minute de Hannah Peberg, Lou Jeanmonnot est quatrième provisoire, ça sent bon pour le petit globe de la discipline 14:03 - Simon-Oeberg le duel continue Un duel magistral entre Oeberg et Simon qui va se prolonger au moins jusqu'au deuxième tour debout puisque les deux leaders ont fait un 5/5 au premier tir debout 14:00 - Jeanmonnot compte 11 points d'avance virtuels Grâce à un meilleur début de course que Minkinnen, Lou Jeanmonnot compte 11 points d'avance dans le classement de petit globe de la poursuite sur Minkinnen 13:58 - Simon et Oeberg impeccables Alors qu'elles sont arrivées presque au même moment sur le second pas de tir, Julia Simon et Hannah Oeberg ont réussi un 5/5 sur le deuxième tir couché 13:55 - Une avance de 7 secondes Julia Simon compte 7 secondes d'avance sur Oeberg après 2 km. Alors que Lou Jeanmonnot est toujours devant Minkinnen 13:53 - Braisaz-Bouchet gagne 14 places Partie en 35ème position, Justine Braisaz-Bouchet a réussi à gagner 14 places grâce à son tir propre en 22 secondes 13:51 - Julia Simon déjà en tête Avec un 5/5 tir, Julia fait la bonne opération en prenant la tête devant Hannah Oeberg et Lisa Vittozzi qui ont fait 2 erreurs sur tir 13:49 - Oebert part comme une fusée Au passage du premier kilomètre, Hannah Oeberg a déjà gagné plusieurs secondes sur ces concurrentes dont 2 secondes sur Julia Simon (4ème à 40 secondes) LIRE PLUS

La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.