Biathlon Oslo : un duel Simon - Jeanmonnot pour le petit globe de la mass-start, les résultats
Dernières courses de la manche de Coupe du monde de biathlon du côté d'Oslo avec les Mass start femmes et hommes ce dimanche. Chez les dames, Julia Simon et Lou Jeanmonnot vont se disputer le petit globe de la discipline.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. Eric Perrot a également décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid.
- En prenant la quatrième place de la poursuite samedi, Lou Jeanmonnot a remporté le petit globe de la poursuite après avoir déjà décroché celui de l'individuel et du sprint. Eric Perrot l'a imité deux heures plus tard en remportant le trophée chez les hommes après une course perdue à la photo finish face à Sturla Laegreid.
13:20 - L'épreuve masculine avancée !
En raison du brouillard à Oslo Holmenkollen, l’IBU a décidé d’avancer la mass-start masculine à 15h45. La course était initialement prévu à 16h30.
13:10 - Julia Simon sacrée si..
Pour remporter le petit globe de la mass-start, Julia Simon a besoin de finir dans le top 6. Dans le cas où elle termine dernière de la course, il faudrait que Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Camille Bened ne terminent pas sur le podium pour être sacrée.
13:00 - Jeanmonnot en quête du Grand Chelem
Alors qu’elle a déjà remporté le gros globe de cristal jeudi récompensant la meilleure athlète de la saison, Lou Jeanmonnot vise le Grand Chelem. La Française a gagné les trois petits globes de la poursuite, de l’individuel et du sprint cette semaine. Il ne lui manque plus que celui de la mass-start pour réaliser une saison monumentale en Coupe du monde. Pour le moment, elle accuse 45 points de retard sur sa compatriote, Julia Simon.
12:30 - Suprématie tricolore
Derrière le duo Julia Simon et Lou Jeanmonnot qui a déjà remporté le gros globe de cristal, on retrouve deux autres françaises dans ce classement du petit globe de la mass-start. Océane Michelon et Camille Bened complètent un top 4 pour l'instant, entièrement tricolore.
12:00 - 45 points d'écart !
Chez les dames, le petit globe de la mass-start n'est pas encore attribué et la lutte est acharnée ! En tête du classement, Julia Simon a seulement 45 points d'avance sur Lou Jeanmonnot.
11:30 - Cinq Françaises au départ
Cinq biathlètes tricolores prendront le départ de la course des reines :
1. Lou Jeanmonnot
6. Julia Simon
8. Océane Michelon
10. Justine Braisaz-Bouchet
11. Camille Bened
11:00 - Retour sur les résultats à Oslo Holmenkollen
Avec un sans-faute sur le pas de tir, la Suédoise Hanna Oeberg a remporté le sprint féminin ce jeudi, à 5 secondes devant Lisa Vittozzi. Avec un 19/20, Julia Simon a terminé 4e devant sa compatriote Lou Jeanmonnot (6e) qui a remporté le gros globe de cristal au terme de cette course. Hier, Hanna Oeberg a doublé la mise lors de la poursuite. La star du biathlon suédois a battu Julia Simon au sprint, tandis que Lou Jeanmonnot échoue au pied du podium (4e). Trois Françaises ont terminé dans le Top 15 avec Camille Bened (12e).
10:30 - Les horaires des poursuites et chaîne TV
Détentrice des droits TV de la Coupe du monde de biathlon, la Chaîne l'Équipe va diffuser les deux dernières courses de la saison en ce dimanche. Les dames ouvriront le bal à 13h45 avant les messieurs, deux heures plus tard.
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 15h45 : Mass start hommes 15 km