Biathlon Oslo : la poursuite femmes au programme, les résultats
Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine avec les poursuites femmes et hommes au programme ce samedi.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Pour cette étape, l'enjeu sera bien évidemment le gain du gros globe de cristal pour nos deux Français, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, tous les deux leaders du classement général.
- Et Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. La Française a été imitée par son compatriote ce vendredi. Eric Perrot a décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid.
- Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.
10:30 - Petit en globe en vue pour Jeanmonnot
Deux jours après avoir décroché le petit globe de l’individuel et du sprint, ainsi que le classement général, Lou Jeanmonnot peut réaliser un grand chelem ce samedi en visant le globe de la poursuite. La Française s’élancera en sixième position, à une seconde du top 5, avec une réelle opportunité de prendre virtuellement la tête si elle devance Ingrid Tandrevold. La course proposera un duel intense avec la Finlandaise Suvi Minkkinen, actuelle leader avec 20 points d’avance. Cette dernière devra terminer dans les deux premières pour assurer le globe, tandis que Jeanmonnot pourra s’imposer même avec une place autour du top 20.
10:10 - Les horaires des poursuites et chaîne TV
Ci dessous le programme restant des 4 courses de l'étape de Coupe du Monde de Biathlon de Oslo Homenkollen :
- Samedi à 13h45 - Poursuite femmes
- Samedi à 16h15 - Poursuite hommes
- Dimanche à 13h45 - Mass-start femmes
- Dimanche à 16h45 - Mass-start hommes
Les 4 courses seront à suivre en direct sur la chaîne L'Equipe
10:00 - Bonjour à tous et à toutes !
Bienvenue sur notre site ! Apres les courses du sprint qui ont vu la consécration de Lou Jeanmonnot et Eric Perrot comme lauréats du grand globe cristal, place aujourd'hui aux poursuites hommes et femmes sur cette dernière étape de Coupe du Monde de biathlon à Oslo.
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 16h30 : Mass start hommes 15 km