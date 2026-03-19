Biathlon Oslo : le sprint femmes au programme, les résultats
Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Pour cette étape, l'enjeu sera bien évidemment le gain du gros globe de cristal pour nos deux Français, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, tous les deux leaders du classement général.
- Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.
12:00 - Jeanmonnot peut le décrocher aujourd'hui
Avec son avance confortable au classement général, Lou Jeanmonnot pourrait décrocher le gros globe de cristal dès ce jeudi et le sprint femmes de biathlon. En effet, si elle termine devant Suvi Minkkinen aujourd'hui, elle sera assurée de décrocher cette fabuleuse récompense. Si la Finlandaise connait aussi une défaillance et termine au-delà de la 20e place de ce sprint, elle laissera ainsi le gros globe à la Française.
11:30 - Un week-end historique pour la France ?
Et pour cette neuvième et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot n'ont jamais été aussi proches de remporter le gros globe de cristal. Le premier est leader avec 1058 points alors que la seconde est également première avec 1009 points. Leur avance confortable leur permet de toucher du bout des doigts ce trophée exceptionnel récompensant la régularité de ces athlètes. Il faut maintenant finir le travail à Oslo.
11:00 - 16 Français à Oslo
Habituellement composée de 12 coureurs lors des précédentes étapes de la Coupe du monde de biathlon, l'équipe de France a eu le droit de sélectionner huit membres masculins et huit membres féminins à Oslo. Et elle le doit aux bonnes performances de ses athlètes lors de l'IBU Cup qui permet de rajouter des athlètes en fonction du top 10 de cette compétition. Gaëtan Paturel, Damien Levet, Voldiya Galmace-Paulin et Amandine Mengin clôtureront la Coupe du monde avec l'équipe de France habituelle.
10:30 - Le sprint femmes au programme
Et ce dernier week-end de la Coupe du monde de biathlon débute avec le sprint femmes qui est au programme ce jeudi. La course débutera à 16h15 du côté d'Oslo Holmenkollen.
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 16h30 : Mass start hommes 15 km