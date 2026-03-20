Biathlon Oslo : le sprint hommes au programme, les résultats
Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine avec le sprint hommes au programme ce vendredi.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Pour cette étape, l'enjeu sera bien évidemment le gain du gros globe de cristal pour nos deux Français, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, tous les deux leaders du classement général.
- Et Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg.
- Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.
11:00 - Le forfait de Tommaso Giacommel
Si Eric Perrot a une avance aussi confortable, c'est aussi et surtout parce que son dauphin, l'Italien Tommaso Giacomel, a dû déclarer forfait après les JO 2026 en raison d'une petite opération cardiaque. Malgré tout, même sans ce forfait, le Français avait les cartes en main pour décrocher ce gros globe de cristal.
10:30 - Eric Perrot sacré si..
Avec une avance très confortable de 244 points sur son dauphin Sebastian Samuelsson, Eric Perrot est presque assuré de décrocher le gros globe de cristal. Ce n'est pas encore officiel et il va devoir cravacher aujourd'hui pour être assuré de remporter ce magnifique titre. Terminer devant Samuelsson ou prendre, au pire, la 15e place (soit sa pire place de la saison), lui permettra de remporter ce trophée.
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 16h30 : Mass start hommes 15 km