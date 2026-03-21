Biathlon Oslo : Perrot et Jeanmonnot remportent le petit globe de la poursuite, les résultats

17:18 - Le résumé, Jeanmonnot et Perrot poursuivent la razzia des globes

C’était une journée radieuse, sans le moindre souffle de vent, autrement dit, des conditions idéales pour nos biathlètes tricolores, presque trop belles pour être honnêtes. Après avoir déjà raflé les gros globes du classement général ces derniers jours, Lou Jeanmonnot et Éric Perrot ont ajouté ce samedi le petit globe de la poursuite à leur collection, avec une élégance certaine.

Chez les femmes, Jeanmonnot a assuré l’essentiel en terminant quatrième, non sans une pointe de réussite, laissant les sœurs Hanna Öberg et Elvira Öberg, ainsi que Julia Simon, se disputer la victoire. Cette dernière s’est livrée à un mano-à-mano haletant avec Hanna Öberg, avant de céder dans les ultimes mètres. Tentant un dépassement audacieux à droite, elle s’est vu fermer la porte avec fermeté, mais sans drame : fair-play, Julia sait que ce genre de “porte claquée” fait partie du métier.

Chez les hommes, le scénario a frôlé le copier-coller. Éric Perrot et Sturla Holm Lægreid ont offert un duel de haute volée sur 12,5 km, parfaits au tir (20/20 chacun) et inséparables sur les skis. Il a fallu une arrivée au sprint, presque au millimètre, pour départager les deux hommes, finalement à l’avantage du Norvégien. Derrière eux, Émilien Jacquelin complète le podium et confirme, à 31 ans, une saison pleine avec un 38e podium en carrière.

L’enjeu du jour restait toutefois ces petits globes de la poursuite, promis à Jeanmonnot et Perrot. Une formalité presque tranquille : ni Suvi Minkkinen ni Sebastian Samuelsson n’ont été en mesure de jouer les trouble-fête. Il ne reste plus que les mass-starts de dimanche pour refermer, en beauté, une saison déjà historique pour le biathlon français.