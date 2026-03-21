Biathlon Oslo : Perrot et Jeanmonnot remportent le petit globe de la poursuite, les résultats
Lou Jeanmonnot (4ème de la poursuite) et Eric Perrot (2ème) n'ont pas réussi à remporter la poursuite ce samedi à Oslo, mais ils pourront se consoler en glanant le petit globe de la discipline
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. La Française a été imitée par son compatriote ce vendredi. Eric Perrot a décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid.
- En prenant la quatrième place de la poursuite samedi, Lou Jeanmonnot a remporté le petit globe de la poursuite après avoir déjà décroché celui de l'individuel et du sprint. Eric Perrot l'a imité deux heures plus tard en remportant le trophée chez les hommes après une course perdue au photo finish face à Sturla Laegreid.
- Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.
17:22 - La remise du petit globe (vidéo)
Revivez en vidéo la remise du petit globe de la poursuite à Eric Perrot
Eric Perrot remporte le petit globe de la poursuite !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/wRZICxFPwH— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 21, 2026
17:18 - Le résumé, Jeanmonnot et Perrot poursuivent la razzia des globes
C’était une journée radieuse, sans le moindre souffle de vent, autrement dit, des conditions idéales pour nos biathlètes tricolores, presque trop belles pour être honnêtes. Après avoir déjà raflé les gros globes du classement général ces derniers jours, Lou Jeanmonnot et Éric Perrot ont ajouté ce samedi le petit globe de la poursuite à leur collection, avec une élégance certaine.
Chez les femmes, Jeanmonnot a assuré l’essentiel en terminant quatrième, non sans une pointe de réussite, laissant les sœurs Hanna Öberg et Elvira Öberg, ainsi que Julia Simon, se disputer la victoire. Cette dernière s’est livrée à un mano-à-mano haletant avec Hanna Öberg, avant de céder dans les ultimes mètres. Tentant un dépassement audacieux à droite, elle s’est vu fermer la porte avec fermeté, mais sans drame : fair-play, Julia sait que ce genre de “porte claquée” fait partie du métier.
Chez les hommes, le scénario a frôlé le copier-coller. Éric Perrot et Sturla Holm Lægreid ont offert un duel de haute volée sur 12,5 km, parfaits au tir (20/20 chacun) et inséparables sur les skis. Il a fallu une arrivée au sprint, presque au millimètre, pour départager les deux hommes, finalement à l’avantage du Norvégien. Derrière eux, Émilien Jacquelin complète le podium et confirme, à 31 ans, une saison pleine avec un 38e podium en carrière.
L’enjeu du jour restait toutefois ces petits globes de la poursuite, promis à Jeanmonnot et Perrot. Une formalité presque tranquille : ni Suvi Minkkinen ni Sebastian Samuelsson n’ont été en mesure de jouer les trouble-fête. Il ne reste plus que les mass-starts de dimanche pour refermer, en beauté, une saison déjà historique pour le biathlon français.
17:15 - La médaille de Tarjei Boe
Revivez le podium pour la remise de médaille de Tarjei Boe avec des belles images de la joie de son fils
Tarjei Boe et son fils sur le podium à Oslo ????#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/EiO6mbxCyx— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 21, 2026
17:02 - Tarjei Boe reçoit sa médaille de bronze
Avec la suspension de plusieurs biathlètes russes pour dopage, Tarjei Boe reçoit sa médaille de bronze de l'une des coupes du monde précédentes
16:55 - Classement de la poursuite
Ci dessous le top 6 de la poursuite hommes ce samedi à Oslo
- Sturla Laegreid
- Eric Perrot, +0"
- Emilien Jacquelin, +1'11"2
- Martin Ponsiluoma, +1'25"3
- Johan-Olav Botn, +1'34"1
- Vetle Christiansen, +2'18"2
16:51 - L'incroyable final (vidéo)
Revivez les derniers mètres de cette poursuite hommes avec beaucoup de suspense
INCROYABLE !!!— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 21, 2026
Sturla Laegreid remporte la dernière poursuite de la saison devant Eric Perrot à la photo-finish #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/KZnOYXq0hQ
16:48 - FILLON MAILLET 19EME
Difficile fin de saison pour Quentin Fillon Maillet qui finit dix-neuvième juste devant Lombardot
16:45 - LAEGREID REMPORTE LA POURSUITE SUR LA LIGNE DEVANT PERROT
Impérial au tir Eric Perrot termine deuxième de la poursuite en finissant à quelquies centimètres de Laegreid qui remporte sa 5ème victoire consécutive. Emilien Jacquelin finit sur le podium. Eric Perrot remporte ainsi le petit globe de la discipline
16:42 - 20 sur 20 pour Fabien Claude
Fabien Claude qui est parti en 35ème position a réussi à faire un 20 sur 20 au tir également
16:40 - Jacquelin assure le podium
Emilien Jacquelin parvient à faire un 5/5 au tir à son tour et sort du dernier pas de tir avec 51 secondes de retard sur Perrot mais 34 secondes devant Pensiluoma
16:39 - 20 sur 20 pour Perrot
Quelle régularité au tir pour Eric Perrot qui réussit un remarquable 20 sur 20 au tir, mais Laegreid qui a fait pareil n'est pas loin. Le Norvégien est à 5 secondes du Français. Cette course va se jouer au sprint
16:36 - Laegreid recolle à Perrot
Juste avant le passage au quatrième pas de tir, Sturla Laegreid parvient à recollet à Eric Perrot. Emilien Jacquelin est à 23 secondes
16:35 - Deuxième pas de tir (vidéo)
Revivez le passage du deuxième pas de tir pour les 3 premiers de la course
Le mano a mano se poursuit entre Leagreid et Perrot en tête de course— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 21, 2026
Le direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/tFHtYCKC3m
16:33 - Perrot prend un peu d'avance
Avec un troisième pas de tir plus rapide que celui de Laegreid, Eric Perrot réussit à prendre près de 5 secondes d'avance sur Laegreid. La victoire est clairement à la portée du Français
16:28 - Laegreid et Perront font le trou
23 secondes d'avance pour Perrot et Laegreid sur Emilien Jacquelin après 6,7km de course
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 16h30 : Mass start hommes 15 km