Biathlon Oslo : dans une course décevante, Simon s'offre le petit globe de la mass start avant les hommes, les résultats
6e de la mass start femmes ce dimanche à Oslo, Julia Simon remporte le petit globe de la discipline. Irrésistible dans le dernier tour, Lisa Vittozzi devance Hanna Oeberg et Tereza Vobornikova. Après cette course compliquée pour les Bleues, place aux hommes.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.
- Ce dimanche, Julia Simon a remporté le petit globe de la mass start. La Française a terminé 6e d'une course remportée par Lisa Vittozzi devant la Suédoise Hanna Oeberg et Tereza Vobornikova. Julia Simon (6e) et Océane Michelon (8e) terminent dans le Top 10. Course compliquée pour Lou Jeanmonnot (15e), Camille Bened (23e) et Justine Braisaz-Bouchet (30e).
- Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. Eric Perrot a également décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid. En prenant la quatrième place de la poursuite samedi, Lou Jeanmonnot a remporté le petit globe de la poursuite après avoir déjà décroché celui de l'individuel et du sprint. Eric Perrot l'a imité deux heures plus tard en remportant le trophée chez les hommes après une course perdue à la photo finish face à Sturla Laegreid.
14:46 - Record pour le biathlon français !
Avec ce petit globe de la mass start décroché par Julia Simon, l'équipe de France de biathlon s'adjuge son 10e globe de la saison : 2 gros (avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot) et 8 petits.
14:42 - Jeanmonnot privée du Grand Chelem !
En ayant terminé la mass-start d’Oslo à la 6e place il y a quelques minutes, Julia Simon prive Lou Jeanmonnot du petit globe de cristal de la discipline. Néanmoins, cette dernière va soulever le gros globe de cristal dans quelques instants.
14:38 - Simon : "Je me suis fait plaisir"
"Je perd toutes mes jambes sur le debout. J'étais dans le dur. Je n'ai pas eu une bonne synchronisation. Je me suis fait plaisir. J'ai pris la course à mon compte. Les soeurs Oeberg ne voulaient pas prendre de relais. J'ai tenté, je me suis fait plaisir et je me suis arraché pour finir 6e. Je suis très contente de remporter ce globe. J'étais concentrée sur le fait de gagner la course. Remporter le globe, c'est quelque chose de particulier. La mass start est une course que j'affectionne. Ça va être séquence émotion dans quelques minutes. Je suis très satisfaite de la saison. J'ai passé une très belle saison avec des JO. Les JO étaient mon objectif. Décembre-janvier était compliqué. Les JO étaient incroyables et terminer 6e du général en ayant manqué des étapes, c'est incroyable tout comme remporter ce globe".
14:33 - Le top 10 de la mass start
Voici le classement des dix premières places de la mass start féminine :
- Lisa Vittozzi
- Hanna Oeberg
- Tereza Vobornikova
- Elvira Oeberg
- Ingrid Tandrevold
- Julia Simon
- Paulina Batovska-Fialkova
- Océane Michelon
- Marthe Johansen
- Janina Hettich-Walz
14:30 - Un cauchemar pour Braisaz-Bouchet
Avec dix fautes sur le pas de tir, Justine Braisaz-Bouchet termine à la dernière place de la mass start, à 5 minutes et 28 secondes de Lisa Vittozzi.
14:27 - Le classement des Bleues !
Pas de podium pour le biathlon féminin français dans cette dernière course de la saison de Coupe du monde :
6. Julia Simon à 26,8s
8. Océane Michelon à 40,7s
15. Lou Jeanmonnot à 1m17,9s
23. Camille Bened à 2m44,4s
30. Justine Braisaz-Bouchet à 5m28,2s
14:25 - Deux Bleues dans le Top 10
Deux Françaises terminent dans le Top 10 de cette mass start féminine :
- 6. Julia Simon à 26,8s
- 8. Océane Michelon à 40,7s
14:23 - Le sacre pour Simon !
6e de la mass start à 26,8s de Lisa Vittozzi, Julia Simon remporte le petit globe de la discipline de cette saison de Coupe du monde.
14:22 - Vittozzi l'emporte !
Après avoir croqué Hanna Oeberg dans la dernière montée, Lisa Vittozzi remporte la mass start d'Oslo ! La championne olympique de la poursuite devant la Suédoise et Tereza Vobornikova !
14:19 - Vittozzi fait la différence !
Lisa Vittozzi donne tout pour remporter sa première mass start dans une Coupe du monde en carrière !
14:19 - Vittozzi passe devant !
Dans une montée, Lisa Vittozzi fait l'effort et passe devant Hanna Oeberg pour prendre la tête.
14:18 - Vers un sprint !
À 800 mètres de l'arrivée, Hanna Oeberg et Lisa Vittozzi se regardent en tête de la course.
14:16 - Vittozzi en chasse !
Ressortie du pas de tir à huit secondes d'Hanna Oeberg, Lisa Vittozzi est dans les skis de la Suédoise !
14:13 - De nombreuses fautes !
Hanna Oeberg commet une faute, tandis que sa soeur Elvira passe deux fois par l'anneau de pénalité. Les fautes sont nombreuses derrière avec Julia Simon qui en commet une. Elvira Oeberg (6e) ressort devant le duo Simon - Michelon.
14:12 - Duel fratricide !
Place au dernier tir debout. Les soeurs Oeberg jouent un potentiel doublé !
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 15h45 : Mass start hommes 15 km