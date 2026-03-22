Biathlon Oslo : dans une course décevante, Simon s'offre le petit globe de la mass start avant les hommes, les résultats

6e de la mass start femmes ce dimanche à Oslo, Julia Simon remporte le petit globe de la discipline. Irrésistible dans le dernier tour, Lisa Vittozzi devance Hanna Oeberg et Tereza Vobornikova. Après cette course compliquée pour les Bleues, place aux hommes.

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14:46 - Record pour le biathlon français ! Avec ce petit globe de la mass start décroché par Julia Simon, l'équipe de France de biathlon s'adjuge son 10e globe de la saison : 2 gros (avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot) et 8 petits.

14:42 - Jeanmonnot privée du Grand Chelem ! En ayant terminé la mass-start d’Oslo à la 6e place il y a quelques minutes, Julia Simon prive Lou Jeanmonnot du petit globe de cristal de la discipline. Néanmoins, cette dernière va soulever le gros globe de cristal dans quelques instants.

14:38 - Simon : "Je me suis fait plaisir" "Je perd toutes mes jambes sur le debout. J'étais dans le dur. Je n'ai pas eu une bonne synchronisation. Je me suis fait plaisir. J'ai pris la course à mon compte. Les soeurs Oeberg ne voulaient pas prendre de relais. J'ai tenté, je me suis fait plaisir et je me suis arraché pour finir 6e. Je suis très contente de remporter ce globe. J'étais concentrée sur le fait de gagner la course. Remporter le globe, c'est quelque chose de particulier. La mass start est une course que j'affectionne. Ça va être séquence émotion dans quelques minutes. Je suis très satisfaite de la saison. J'ai passé une très belle saison avec des JO. Les JO étaient mon objectif. Décembre-janvier était compliqué. Les JO étaient incroyables et terminer 6e du général en ayant manqué des étapes, c'est incroyable tout comme remporter ce globe".

14:33 - Le top 10 de la mass start Voici le classement des dix premières places de la mass start féminine : Lisa Vittozzi Hanna Oeberg Tereza Vobornikova Elvira Oeberg Ingrid Tandrevold Julia Simon Paulina Batovska-Fialkova Océane Michelon Marthe Johansen Janina Hettich-Walz

14:30 - Un cauchemar pour Braisaz-Bouchet Avec dix fautes sur le pas de tir, Justine Braisaz-Bouchet termine à la dernière place de la mass start, à 5 minutes et 28 secondes de Lisa Vittozzi.

14:27 - Le classement des Bleues ! Pas de podium pour le biathlon féminin français dans cette dernière course de la saison de Coupe du monde : 6. Julia Simon à 26,8s

8. Océane Michelon à 40,7s

15. Lou Jeanmonnot à 1m17,9s

23. Camille Bened à 2m44,4s

30. Justine Braisaz-Bouchet à 5m28,2s

14:25 - Deux Bleues dans le Top 10 Deux Françaises terminent dans le Top 10 de cette mass start féminine : 6. Julia Simon à 26,8s

8. Océane Michelon à 40,7s

14:23 - Le sacre pour Simon ! 6e de la mass start à 26,8s de Lisa Vittozzi, Julia Simon remporte le petit globe de la discipline de cette saison de Coupe du monde.

14:22 - Vittozzi l'emporte ! Après avoir croqué Hanna Oeberg dans la dernière montée, Lisa Vittozzi remporte la mass start d'Oslo ! La championne olympique de la poursuite devant la Suédoise et Tereza Vobornikova !

14:19 - Vittozzi fait la différence ! Lisa Vittozzi donne tout pour remporter sa première mass start dans une Coupe du monde en carrière !

14:19 - Vittozzi passe devant ! Dans une montée, Lisa Vittozzi fait l'effort et passe devant Hanna Oeberg pour prendre la tête.

14:18 - Vers un sprint ! À 800 mètres de l'arrivée, Hanna Oeberg et Lisa Vittozzi se regardent en tête de la course.

14:16 - Vittozzi en chasse ! Ressortie du pas de tir à huit secondes d'Hanna Oeberg, Lisa Vittozzi est dans les skis de la Suédoise !

14:13 - De nombreuses fautes ! Hanna Oeberg commet une faute, tandis que sa soeur Elvira passe deux fois par l'anneau de pénalité. Les fautes sont nombreuses derrière avec Julia Simon qui en commet une. Elvira Oeberg (6e) ressort devant le duo Simon - Michelon.