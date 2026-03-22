Biathlon Oslo : un dernier podium d'Eric Perrot pour une saison dorée, les résultats
Après la course féminine où Julia Simon a remporté le petit globe de la mass start malgré une 6e place à Oslo, Eric Perrot a pris la 3e place de la mass start derrière Botn et Nawrath. Le Français remporte le Gros Globe de cristal.
- Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes étaient au programme.
- Ce dimanche, Eric Perrot a conclu la saison de Coupe du monde avec un podium sur la mass start. Avec deux fautes au tir, le Français a terminé 3e d'une dernière course remportée par Johan-Olav Botn devant Philipp Nawrath. Emilien Jacquelin a terminé à la 5e place devant Oscar Lombardot (7e), Fabien Claude (8e), Quentin Fillon-Maillet (14e) et Gaëtan Paturel (26e).
- Plus tôt dans la journée, Julia Simon a remporté le petit globe de la mass start. La Française a terminé 6e d'une course remportée par Lisa Vittozzi devant la Suédoise Hanna Oeberg et Tereza Vobornikova. Julia Simon (6e) et Océane Michelon (8e) terminent dans le Top 10. Course compliquée pour Lou Jeanmonnot (15e), Camille Bened (23e) et Justine Braisaz-Bouchet (30e).
- Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. Eric Perrot a également décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Sturla Holm Laegreid. En prenant la quatrième place de la poursuite samedi, Lou Jeanmonnot a remporté le petit globe de la poursuite après avoir déjà décroché celui de l'individuel et du sprint. Eric Perrot l'a imité deux heures plus tard en remportant le trophée chez les hommes après une course perdue à la photo finish face à Sturla Laegreid.
17:07 - L'heure à la célébration
Toute la délégation française de biathlon s'est emparée du podium pour célébrer les globes de Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Eric Perrot cette saison.
17:00 - Jacquelin ému
Après son interview donnée à la chaîne L'Equipe, Emilien Jacquelin est apparu ému avec les larmes aux yeux auprès de ses entraîneurs.
16:55 - "Le plus régulier des irréguliers"
Emilien Jacquelin au micro de la Chaîne L'Équipe : "J'avais des bonnes jambes donc j'en ai profité. Je me suis surpris de reprendre du temps sur la tête dans le dernier tour et même sur Sturla. On s'est engagé à tirer très vite. D'autrès athlètes avaient une autre idée donc félicitations à eux. Je suis très fier d'avoir été régulier cette saison. Je le disais en rigolant que j'étais le plus régulier des irréguliers. Il manque un goût de victoire mais je suis fier de ce que j'ai accompli pour y arriver. Parfois, ça marche. Parfois, non et j'arrive à être moi-même. J'arrive à ajuster ma performance. J'ai donné le maximum chaque jour. Je suis 5e du classement général, ce qui n'est pas rien, tout en étant rester moi-même".
16:45 - Retour confirmé chez les Bleus
Entraîneur du tir de la Norvège depuis 2016, Siefried Mazet a officialisé ce dimanche son retour en équipe de France. "Tout le monde s'en doute et je pense que je peux le dire même si le communiqué sera demain (lundi) mais je vais revenir en équipe de France. À quel poste, je n'en sais rien encore mais on est tous tombés d'accord. Le directeur de l'équipe de France (Stéphane Bouthiaux) et moi, on a eu de longues discussions ces derniers jours. Même si c'était un secret de Polichinelle et qu'il n'y avait pas vraiment de mystère autour de ça, on voulait bien prendre le temps de faire des choses correctement. Aujourd'hui(dimanche), je peux le dire et je suis fier de l'annoncer. Il y aura sûrement d'autres annonces mais en tout cas pour moi, l'avenir sera français. C'est une fin rêvée, ce sont dix années rêvées avec cette très belle équipe norvégienne. J'ai la chance d'être dans l'une des deux meilleures équipes du monde et de rejoindre l'autre meilleure équipe du monde. C'est extraordinaire". Son retour chez les Bleus correspond aux départs à la retraite de Jean-Paul Giachino (entraîneur de tir des filles) et de Jean-Pierre Amat (entraîneur de garçons).
16:40 - L'arrivée en vidéo
Revivez comme si vous y étiez la victoire de Johan-Olav Botn devant Philipp Nawrath et la 3e place d'Eric Perrot :
Botn remporte la dernière course de la saison, la mass-start d'Oslo, Éric Perrot termine 3e#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/JMwyu2Y70v— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 22, 2026
16:36 - Botn monte sur le podium
Grâce à sa victoire il y a quelques minutes, Johan-Olav Botn déloge Sebastian Samuelson du podium du classement général de la Coupe du monde de biathlon. Eric Perrot a remporté le gros globe de cristal devant Sturla Laegrid.
16:32 - Le classement des Bleus !
Voici le classement des Bleus dans cette mass start masculine :
3. Eric Perrot à 13,7s
5. Emilien Jacquelin à 23,9s
7. Oscar Lombardot à 50,9s
8. Fabien Claude à 1m9,4s
14. Quentin Fillon-Maillet à 1m51,9s
26. Gaëtan Paturel à 3m25s
16:27 - Quatre Bleus dans le Top 10
Cet après-midi, quatre biathlètes tricolores se sont hissés dans le top 10 de la mass start masculine :
- Johan-Olav Botn
- Philipp Nawrath à 3,7s
- Eric Perrot à 13,7s
- Sturla Laegrid à 20,6s
- Emilien Jacquelin à 23,9s
- Martin Ponsiluoma à 26,5s
- Oscar Lombardot à 50,9s
- Fabien Claude à 1m9,4s
- Sebastian Samuelson à 1m35,1s
- Vetle Christiansen à 1m36,5s
16:25 - Perrot sur le podium !
Parti à 7 secondes du duo de tête après le dernier tir, Eric Perrot n'est pas parvenu à les rattraper. Le Français termine 3e de la mass start à 13 secondes de Johan-Olav Botn.
16:23 - Botn vient à bout de Nawrath !
Dans la dernière montée, Johan-Olav Botn a enrhumé Philipp Nawrath avec un ultime effort décisif, laissant l'Allemand à plusieurs mètres. Le Norvégien remporte la dernière course de la saison de la Coupe du monde. Eric Perrot complète le podium.
16:21 - Moins d'un kilomètre
Il reste 800 mètres avant l'arrivée ! Nawrath tient le rythme de Botn dans l'ultime montée !
16:18 - Ça ne faiblit pas !
Dans ce dernier tour, Botn et Nawrath ne faiblissent pas ! Le duo garde 7 secondes d'avance sur Eric Perrot à 1,6 km de l'arrivée.
16:16 - 7,9 secondes !
Alors que Botn et Nawrath ont réalisé un 20/20 au tir ce dimanche, Eric Perrot ressort 3e à 7,9 secondes.
16:15 - Perrot va vite !
Eric Perrot est le premier à déclencher mais il commet une faute. Il sort du pas de tir alors que Botn n'a pas encore lâché la premier balle.
La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.
- Jeudi 19 mars
- 16h15 : Sprint femmes 7,5 km
- Vendredi 20 mars
- 16h15 : Sprint hommes 10 km
- Samedi 21 mars
- 13h45 : Poursuite femmes 10 km
- 16h15 : Poursuite hommes 12,5 km
- Dimanche 22 mars
- 13h45 : Mass start femmes 12,5 km
- 15h45 : Mass start hommes 15 km