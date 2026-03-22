Biathlon Oslo : un dernier podium d'Eric Perrot pour une saison dorée, les résultats

Après la course féminine où Julia Simon a remporté le petit globe de la mass start malgré une 6e place à Oslo, Eric Perrot a pris la 3e place de la mass start derrière Botn et Nawrath. Le Français remporte le Gros Globe de cristal.

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17:07 - L'heure à la célébration Toute la délégation française de biathlon s'est emparée du podium pour célébrer les globes de Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Eric Perrot cette saison.

17:00 - Jacquelin ému Après son interview donnée à la chaîne L'Equipe, Emilien Jacquelin est apparu ému avec les larmes aux yeux auprès de ses entraîneurs.

16:55 - "Le plus régulier des irréguliers" Emilien Jacquelin au micro de la Chaîne L'Équipe : "J'avais des bonnes jambes donc j'en ai profité. Je me suis surpris de reprendre du temps sur la tête dans le dernier tour et même sur Sturla. On s'est engagé à tirer très vite. D'autrès athlètes avaient une autre idée donc félicitations à eux. Je suis très fier d'avoir été régulier cette saison. Je le disais en rigolant que j'étais le plus régulier des irréguliers. Il manque un goût de victoire mais je suis fier de ce que j'ai accompli pour y arriver. Parfois, ça marche. Parfois, non et j'arrive à être moi-même. J'arrive à ajuster ma performance. J'ai donné le maximum chaque jour. Je suis 5e du classement général, ce qui n'est pas rien, tout en étant rester moi-même".

16:50 - Place à la cérémonie À Oslo, la cérémonie du podium de la mass start débute.

16:45 - Retour confirmé chez les Bleus Entraîneur du tir de la Norvège depuis 2016, Siefried Mazet a officialisé ce dimanche son retour en équipe de France. "Tout le monde s'en doute et je pense que je peux le dire même si le communiqué sera demain (lundi) mais je vais revenir en équipe de France. À quel poste, je n'en sais rien encore mais on est tous tombés d'accord. Le directeur de l'équipe de France (Stéphane Bouthiaux) et moi, on a eu de longues discussions ces derniers jours. Même si c'était un secret de Polichinelle et qu'il n'y avait pas vraiment de mystère autour de ça, on voulait bien prendre le temps de faire des choses correctement. Aujourd'hui(dimanche), je peux le dire et je suis fier de l'annoncer. Il y aura sûrement d'autres annonces mais en tout cas pour moi, l'avenir sera français. C'est une fin rêvée, ce sont dix années rêvées avec cette très belle équipe norvégienne. J'ai la chance d'être dans l'une des deux meilleures équipes du monde et de rejoindre l'autre meilleure équipe du monde. C'est extraordinaire". Son retour chez les Bleus correspond aux départs à la retraite de Jean-Paul Giachino (entraîneur de tir des filles) et de Jean-Pierre Amat (entraîneur de garçons).

16:40 - L'arrivée en vidéo Revivez comme si vous y étiez la victoire de Johan-Olav Botn devant Philipp Nawrath et la 3e place d'Eric Perrot :

16:36 - Botn monte sur le podium Grâce à sa victoire il y a quelques minutes, Johan-Olav Botn déloge Sebastian Samuelson du podium du classement général de la Coupe du monde de biathlon. Eric Perrot a remporté le gros globe de cristal devant Sturla Laegrid.

16:32 - Le classement des Bleus ! Voici le classement des Bleus dans cette mass start masculine : 3. Eric Perrot à 13,7s

5. Emilien Jacquelin à 23,9s

7. Oscar Lombardot à 50,9s

8. Fabien Claude à 1m9,4s

14. Quentin Fillon-Maillet à 1m51,9s

26. Gaëtan Paturel à 3m25s

16:27 - Quatre Bleus dans le Top 10 Cet après-midi, quatre biathlètes tricolores se sont hissés dans le top 10 de la mass start masculine : Johan-Olav Botn Philipp Nawrath à 3,7s Eric Perrot à 13,7s Sturla Laegrid à 20,6s Emilien Jacquelin à 23,9s Martin Ponsiluoma à 26,5s Oscar Lombardot à 50,9s Fabien Claude à 1m9,4s Sebastian Samuelson à 1m35,1s Vetle Christiansen à 1m36,5s

16:25 - Perrot sur le podium ! Parti à 7 secondes du duo de tête après le dernier tir, Eric Perrot n'est pas parvenu à les rattraper. Le Français termine 3e de la mass start à 13 secondes de Johan-Olav Botn.

16:23 - Botn vient à bout de Nawrath ! Dans la dernière montée, Johan-Olav Botn a enrhumé Philipp Nawrath avec un ultime effort décisif, laissant l'Allemand à plusieurs mètres. Le Norvégien remporte la dernière course de la saison de la Coupe du monde. Eric Perrot complète le podium.

16:21 - Moins d'un kilomètre Il reste 800 mètres avant l'arrivée ! Nawrath tient le rythme de Botn dans l'ultime montée !

16:18 - Ça ne faiblit pas ! Dans ce dernier tour, Botn et Nawrath ne faiblissent pas ! Le duo garde 7 secondes d'avance sur Eric Perrot à 1,6 km de l'arrivée.

16:16 - 7,9 secondes ! Alors que Botn et Nawrath ont réalisé un 20/20 au tir ce dimanche, Eric Perrot ressort 3e à 7,9 secondes.