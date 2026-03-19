Biathlon Oslo : suivez le sprint femmes, les résultats

Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine.

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16:27 - La deuxième du classement général part ! Suvi Minkkinen, la seule coureuse qui peut priver Lou Jeanmonnot du gros globe, quitte le sas de départ. Ce sera une bataille à distance avec Lou Jeanmonnot.

16:25 - Un premier raté C'est Braisaz-Bouchet qui laisse échapper la première balle de la délégation françaises dans ce sprint femmes de biathlon à Oslo. Dans le même temps, Océane Michelon part.

16:24 - Simon très forte aussi Les coureuses françaises qui se sont présentées sur le pas de tir ont réussi un sans-faute. Julia Simon continue sur cette belle lancée et ressort provisoirement en tête après le premier tir.

16:23 - Jeanmonnot part très bien ! Et le cinq sur cinq aussi pour Lou Jeanmonnot qui prend forcément confiance dans ce sprint femmes.

16:22 - Un cinq sur cinq Camille Bened réussit un sans-faute pour commencer ce sprint femmes de biathlon.

16:21 - Le premier tir Camille Bened se présente en première sur le pas de tir. Les athlètes commencent par le tir couché à Oslo.

16:20 - Simon dans les temps La Française passe avec un peu moins de 2" de retard de Lou Jeanmonnot au passage du premier intermédiaire.

16:18 - Jeanmonnot part fort À la quête de son premier gros globe de cristal, Lou Jeanmonnot est déchaînée dans ce début de course et prend la première place provisoire au premier intermédiaire avec un temps de 2'53".

16:17 - Julia Simon aussi en piste La vainqueur du sprint à Otepaa la semaine dernière s'élance à son tour dans ce sprint femmes de biathlon à Oslo Holmenkollen.

16:16 - La leader du classement général sur la neige Tout va s'enchainer très vite dans ce sprint femmes de biathlon. Une minute après le départ de la première athlète, Lou Jeanmonnot quitte le sas de départ et va tenter d'aller chercher le gros globe de cristal.

16:15 - C'est parti ! Camille Bened s'élance et donne officiellement le départ de ce sprint femmes de biathlon à Oslo Holmenkollen. Les favorites vont s'enchainer dès le début de la course après la modification de la liste de départ.

16:05 - 10 minutes avant le départ ! Le départ de ce sprint femmes de biathlon à Oslo va démarrer dans dix minutes désormais. La Française Camille Bened sera la première à prendre le départ.

15:55 - Vaincre la malédiction Lou Jeanmonnot est possiblement à une grosse heure de décrocher le tout premier gros globe de cristal de sa carrière à 27 ans. La Jurassienne a enchainé deux deuxièmes place de suite sur les deux dernières saisons. Ce sprint femmes à Oslo Holmenkollen pourrait enfin lui offrir la récompense dont elle rêve depuis de nombreuses années.

15:45 - Le tir, un exercice très important Pour ce sprint femmes de 7,5km, l'attention sera forcément portée sur le pas de tir. La distance est parfois un peu trop courte pour que la différence entre les grandes favorites se fassent ressentir sur les skis. Un peu moins en réussite que les deux saisons précédentes dans cet exercice, Lou Jeamnonnot va devoir assurer si elle veut remporter le gros globe dès aujourd'hui et faire comme la semaine passée à Otepaa avec aucune faute.