Biathlon Oslo : Eric Perrot signe une énorme performance et décroche le gros globe après le sprint hommes, les résultats

Dernière manche de Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège toute la semaine avec le sprint hommes au programme ce vendredi.

L'essentiel Dernière manche de la Coupe du monde de biathlon cette semaine à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Sprints, poursuites et mass start hommes et femmes sont au programme.

Pour cette étape, l'enjeu sera bien évidemment le gain du gros globe de cristal pour nos deux Français, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, tous les deux leaders du classement général.

Et Lou Jeanmonnot a décroché, dès ce jeudi, le gros globe de cristal après le sprint femmes en devançant sa dauphine Suvi Minkkinen dans une course remportée par la Suédoise Hanna Oeberg. La Française a été imitée par son compatriote ce vendredi. Eric Perrot a décroché le gros globe après le sprint hommes remporté par le Norvégien Stuart Holm Laegreid.

Chez les femmes, Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Voldiya Galmace-Paulin, Lou Jeanmonnot, Amandine Mengin, Océane Michelon, Julia Simon seront présents, Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Damien Levet, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel, Éric Perrot le seront chez les hommes.

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16:53 - LE GROS GLOBE POUR PERROT ! C'est officiel ! Eric Perrot prend la troisième place provisoire de ce sprint hommes et décroche donc le gros globe de cristal ! 16:52 - Samuelsson prend la 5e place Le Suédois s'assure le petit globe du sprint en prenant une cinquième place provisoire. il va abandonner le gros globe à Eric Perrot. 16:50 - Perrot coince Le Français continue de perdre un peu de temps sur Laegreid avec désormais cinq secondes de retard. Le petit globe du sprint semble s'envoler. En revanche, le gros globe de cristal lui tend les bras. 16:47 - Un peu de retard À 1,5km de l'arrivée, Eric Perrot dispose d'une grosse seconde de retard sur Laegreid. Le leader du classement général donne tout pour essayer de décrocher aussi le petit globe. 16:44 - Laegreid devant Jacquelin ! C'est le Norvégien qui s'installe provisoirement devant Jacquelin à l'arrivée de ce sprint hommes d'Oslo. Mais Perrot est aussi dans les temps de Laegreid. Ça va être un dernier tour haletant pour le Français qui peut aller chercher, en plus du gros globe, le petit globe de la discipline. 16:43 - QUEL DOMMAGE ! Il était allé très vite ! Eric Perrot fait un cordon sur la dernière balle et va devoir aller sur l'anneau de pénalité tout comme Sebastian Samuelsson ! 16:43 - La faute pour Samuelsson ! Le Suédois commet une faute sur le tir debout et rapproche Eric Perrot du gros globe ! 16:42 - 30" d'avance À 600m de l'arrivée, Emilien Jacquelin est bien parti pour prendre la première place de ce sprint même si Laegreid va très vite derrière lui. 16:41 - Nawrath en termine ! L'Allemand est le premier à finir ce sprint hommes d'Oslo. Il signe un temps de 25'57"7. 16:40 - Jacquelin en avance Le Français passe l'intermédiaire 8,4km avec de l'avance sur le leader provisoire Philipp Nawrath. Laegreid est aussi dans le coup. 16:38 - Claude s'écroule Il aura fait quatre erreurs aujourd'hui. Fabien Claude va terminer avec un 6/10 qui va lui coûter cher en cas de poursuite ce samedi. 16:36 - La petite faute de trop ? Même s'il a été très rapide, Emilien Jacquelin a lâché une balle sur le tir debout. 16:35 - Perrot enchaine ! Quelle rapidité pour le leader du classement général. Eric Perrot ressort provisoirement à la troisième place avec un superbe tir couché. 16:34 - Samuelsson met la pression Le dauphin d'Eric Perrot réussit le cinq sur cinq au tir couché. Le Français va se positionner pour tirer à son tour. 16:33 - Trois erreurs pour Fillon Maillet Le champion olympique du sprint abandonne déjà ses chances de podium après deux autres erreurs au tir debout. Il finira ce sprint à 7/10. LIRE PLUS

La dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en Norvège se dispute du 19 au 22 mars. Pour cette ultime manche, la France a des quotas élargis obtenus grâce aux différentes victoires en IBU Cup.