Championnats du monde de patinage artistique 2026 : Cizeron - Fournier Beaudry sur le toit du monde, mais pas de record
Un mois après les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry étaient déjà de retour sur la glace et ont été sacrés champions du monde.
- Après un titre européen, un titre olympique... Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron étaient de retour sur la glace à l'occasion des championnats du monde de patinage artistique à Prague en République Tchèque et ont remporté le titre mondial.
- En remportant le titre mondial, cette performance est devenue historique. Ce triplé n'avait pas encore été réalisé au XXIe siècle en danse sur glace. La dernière fois qu'un duo a remporté ces trois titres au cours d'un même hiver remonte à 1992 avec Marina Klimova et Sergey Ponomarenko de l'équipe unifiée. Avant eux, deux autres binômes avaient réussi cet incroyable exploit dans cette épreuve en 1984 et en 1988 comme le rappel le site olympics.
- Après l'épreuve de danse rythmique, le couple français était largement en tête avec un record personnel à la clé de 92,74, soit un meilleur score que lors des JO. Le record du monde était possible, mais ce ne sera finalement pas le cas, peut être un dernier challenge à venir... Ils terminent tout de même avec 230.81 et près de 20 points d'avance sur les Canadiens, 2e.
22:30 - Le top 10
Voici le top 10 de ce championnat du monde de danse sur glace avec donc nos Français au sommet avec une performance historique.
22:15 - La vidéo de la prestation
Les Français ont réalisé la meilleure prestation de la compétition et de très loin, voici les images.
⛸️ #WorldFigure | ???????? ???? LE TITRE MONDIAL POUR LAURENCE FOURNIER-BEAUDRY ET GUILLAUME CIZERON !— francetvsport (@francetvsport) March 28, 2026
???? Le couple passe en quelques semaines du toit de l'olympe au toit du monde !
???? Le direct sur la chaîne sport et sur France 2 : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/sPHPupyVAQ
22:06 - Les réactions de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron
"On a vécu un moment tellement fort ici. J'espère que vous avez pu le vivre avec nous. Je ne sais plus quoi dire... Je suis à bout de souffle" a lancé la Française. C'est incroyable. C'était un moment suspendu. C'était fou de sentir vos yeux sur nous. Merci mille fois" a de son côté expliqué Guillaume Cizeron.
21:57 - CIZERON ET FOURNIER BEAUDRY EN OR
C'est fait ! Un mois après leur titre olympique à Milan Cortina, Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde sur la patinoire de Prague avec une performance une nouvelle fois parfaite et hors du temps avec uns score de 230.81.
21:53 - La performance est remarquable !
Encore une fois, le programme libre de nos patineurs a été très bon et semble être suffisant pour prendre la médaille d'or ce samedi soir à Prague. Il y a quand même eu quelques petites erreurs avec des review de la part du jury, mais ça devrait passer... On attend les notes.
21:42 - C’est parti !
Le titre mondial pour Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ? Le tandem, en tête après son programme de danse rythmique, s’élance sur la glace de Prague. Favori, le duo vise un triplé historique après ses titres européen et olympique.
21:20 - Une forte émotion pour le duo Fournier Beaudry et Cizeron ?
Le couple a pris la parole après sa très belle performance de vendredi. Pour Laurence Fournier Beaudry, la quête de l’or mondial rime avec émotion. "Je sais que c'est un programme qui va rester toute notre vie, qui a marqué dans nos cœurs. Quand on le regarde, on le trouve très émouvant", a-t-elle confié.
21:00 - Un autre duo à suivre avec intérêt
Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sont très bien placés pour aller décrocher le titre. La France est extrêmement bien représentée puisqu’un autre duo, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, a terminé dans le top 5 à l’issue de la danse rythmique. Peuvent-ils aller chercher une place sur le podium ?
20:35 - Vers un exploit inédit au XXIe siècle ?
On l’a dit, Laurence Fournier Beaudry et de Guillaume Cizeron, vainqueurs du titre européen puis de l’or olympique, ont une belle occasion d’aller accrocher un troisième titre majeur en 2026. Ce triplé n’a jamais été réalisé lors d’un même hiver depuis le début du siècle.
20:15 - Le titre mondial, Cizeron en a l’habitude !
Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron visent le titre mondial ce samedi 28 mars. À 33 ans, elle a l’occasion, après plusieurs participations, de remporter l’or aux championnats du monde pour la première fois. Guillaume Cizeron en a déjà remporté plusieurs, cinq au total (2015, 2016, 2018, 2019, 2022). Il était alors avec sa partenaire Gabriella Papadakis.
19:50 - Jamais deux sans trois ?
L’année 2026 de Laurence Fournier Beaudry et de Guillaume Cizeron est tout simplement incroyable. Ils ont l’occasion de remporter un nouveau titre majeur, le troisième depuis le début de l’année. Au mois de janvier, le duo a remporté les championnats d’Europe puis les Jeux olympiques en février.
19:20 - Encore un peu de patience avant de voir le duo sur la glace
Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont encore du temps avant de passer. Le duo, auteur d’une magnifique performance et largement en tête à l’issue de la danse rythmique, sera le dernier à s’élancer. Les deux seront sur la glace sous les coups de 21h40.
19:00 - La consécration pour Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ?
Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sont de retour sur la glace de Prague ce samedi 28 mars. Le couple a l’occasion de décrocher le titre mondial à l’issue de l’épreuve de danse libre, un mois à peine après son triomphe aux Jeux olympiques. Le duo a été bluffant sur Vogue de Madonna et a frappé un grand coup vendredi en battant son record personnel sur l’épreuve de danse rythmique.
Le programme des championnats du monde de patinage artistique
- Vendredi 27 mars
- 11h30 : Danse sur glace : danse rythmique
- 18h : Programme libre dames – Classement final
- Samedi 28 mars
- 12h30 : Programme libre hommes – Classement final
- 18h30 : Danse sur glace : programme libre – Classement final
- Dimanche 29 mars
- 14h30 : Gala des champions
Diffusion TV
Les chaînes d'Eurosport et de France Télévisions vont diffuser les championnats du monde de patinage artistique
- France.tv : samedi à 12h30 & 18h30 et dimanche à 14h30.
- France 2 : samedi à 20h50
- France 3 : samedi à 14h35 dimanche à 15h40
- France 4 : vendredi à 20h30
- Eurosport 1 : mercredi à 14h30, jeudi à 11h25, vendredi à 11h15 et samedi à 12h50 & 18h25
- Eurosport 2 : mercredi à 18h40, jeudi à 18h10, vendredi à 17h45 et samedi à 18h30