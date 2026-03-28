Championnats du monde de patinage artistique 2026 : Cizeron - Fournier Beaudry sur le toit du monde, mais pas de record

Un mois après les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry étaient déjà de retour sur la glace et ont été sacrés champions du monde.

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22:30 - Le top 10 Voici le top 10 de ce championnat du monde de danse sur glace avec donc nos Français au sommet avec une performance historique.

22:15 - La vidéo de la prestation Les Français ont réalisé la meilleure prestation de la compétition et de très loin, voici les images.

22:06 - Les réactions de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron "On a vécu un moment tellement fort ici. J'espère que vous avez pu le vivre avec nous. Je ne sais plus quoi dire... Je suis à bout de souffle" a lancé la Française. C'est incroyable. C'était un moment suspendu. C'était fou de sentir vos yeux sur nous. Merci mille fois" a de son côté expliqué Guillaume Cizeron.

21:57 - CIZERON ET FOURNIER BEAUDRY EN OR C'est fait ! Un mois après leur titre olympique à Milan Cortina, Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde sur la patinoire de Prague avec une performance une nouvelle fois parfaite et hors du temps avec uns score de 230.81.

21:53 - La performance est remarquable ! Encore une fois, le programme libre de nos patineurs a été très bon et semble être suffisant pour prendre la médaille d'or ce samedi soir à Prague. Il y a quand même eu quelques petites erreurs avec des review de la part du jury, mais ça devrait passer... On attend les notes.

21:42 - C’est parti ! Le titre mondial pour Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ? Le tandem, en tête après son programme de danse rythmique, s’élance sur la glace de Prague. Favori, le duo vise un triplé historique après ses titres européen et olympique.

21:20 - Une forte émotion pour le duo Fournier Beaudry et Cizeron ? Le couple a pris la parole après sa très belle performance de vendredi. Pour Laurence Fournier Beaudry, la quête de l’or mondial rime avec émotion. "Je sais que c'est un programme qui va rester toute notre vie, qui a marqué dans nos cœurs. Quand on le regarde, on le trouve très émouvant", a-t-elle confié.

21:00 - Un autre duo à suivre avec intérêt Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sont très bien placés pour aller décrocher le titre. La France est extrêmement bien représentée puisqu’un autre duo, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, a terminé dans le top 5 à l’issue de la danse rythmique. Peuvent-ils aller chercher une place sur le podium ?

20:35 - Vers un exploit inédit au XXIe siècle ? On l’a dit, Laurence Fournier Beaudry et de Guillaume Cizeron, vainqueurs du titre européen puis de l’or olympique, ont une belle occasion d’aller accrocher un troisième titre majeur en 2026. Ce triplé n’a jamais été réalisé lors d’un même hiver depuis le début du siècle.

20:15 - Le titre mondial, Cizeron en a l’habitude ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron visent le titre mondial ce samedi 28 mars. À 33 ans, elle a l’occasion, après plusieurs participations, de remporter l’or aux championnats du monde pour la première fois. Guillaume Cizeron en a déjà remporté plusieurs, cinq au total (2015, 2016, 2018, 2019, 2022). Il était alors avec sa partenaire Gabriella Papadakis.

19:50 - Jamais deux sans trois ? L’année 2026 de Laurence Fournier Beaudry et de Guillaume Cizeron est tout simplement incroyable. Ils ont l’occasion de remporter un nouveau titre majeur, le troisième depuis le début de l’année. Au mois de janvier, le duo a remporté les championnats d’Europe puis les Jeux olympiques en février.

19:20 - Encore un peu de patience avant de voir le duo sur la glace Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont encore du temps avant de passer. Le duo, auteur d’une magnifique performance et largement en tête à l’issue de la danse rythmique, sera le dernier à s’élancer. Les deux seront sur la glace sous les coups de 21h40.