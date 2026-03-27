Championnats du monde de patinage artistique 2026 : Cizeron - Fournier Beaudry vers l'or et l'histoire
Un mois après les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sont déjà de retour.
- Après un titre européen, un titre olympique... Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron sont de retour sur la glace à l'occasion des championnats du monde de patinage artistique à Prague en République Tchèque. La compétition ne va pas durer très longtemps, seulement cinq jours, mais cinq jours intenses où les performances vont s'enchaîner.
- Si notre couple français remporte le titre mondial, la performance serait historique. Ce triplé n'a pas encore été réalisé au XXIe siècle en danse sur glace. La dernière fois qu'un duo a remporté ces trois titres au cours d'un même hiver remonte à 1992 avec Marina Klimova et Sergey Ponomarenko de l'équipe unifiée. Avant eux, deux autres binômes avaient réussi cet incroyable exploit dans cette épreuve en 1984 et en 1988 comme le rappel le site olympics.
- Après l'épreuve de danse rythmique, le couple français est largement en tête avec un record personnel à la clé de 92,74, soit un meilleur score que lors des JO.
14:40 - La prestation en vidéo
Revivez la prestation de ce record personnel pour nos champions olympiques sur la glace de Prague.
???? Une masterclass ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron signent un nouveau record personnel en danse rythmique avec 92,74 points !— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 27, 2026
Les Championnats du monde de patinage artistique, c'est sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/9CcSx0Cf2R
14:20 - Rendez-vous ce samedi pour nos Français
Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry seront de retour sur la glace pour le programme de danse libre ce samedi. La grande finale débutera vers 12h30 avec un passage en dernière position pour nos Français, archi favoris.
14:07 - Record personnel !
92.74 pour notre couple français qui prend largement la tête de ces Championnats du monde ! C'est également leur record personnel sur ce programme... De bon augure avant le programme libre ce samedi.
14:03 - Encore un programme parfait
C'est toujours parfait pour Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron qui vienne de régaler le public et la glace pour leur programme de danse rythmique. Ca pourrait être un score supérieur à Milan !
13:57 - C'est parti !
Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron s'élancent sur la glace pour leur programme de danse rythmique. Les Français visent un triplé historique, Europe, JO et Mondiaux...
13:49 - Les leaders provisoires
La paire Utana Yoshida-Masaya Morita, qui figurait dans le 3e groupe, est leader provisoire avec une note de 72,33 points.
Le programme des championnats du monde de patinage artistique
- Vendredi 27 mars
- 11h30 : Danse sur glace : danse rythmique
- 18h : Programme libre dames – Classement final
- Samedi 28 mars
- 12h30 : Danse sur glace : programme libre – Classement final
- 18h30 : Programme libre hommes – Classement final
- Dimanche 29 mars
- 14h30 : Gala des champions
Diffusion TV
Les chaînes d'Eurosport et de France Télévisions vont diffuser les championnats du monde de patinage artistique
- France.tv : samedi à 12h30 & 18h30 et dimanche à 14h30.
- France 2 : samedi à 20h50
- France 3 : samedi à 14h35 dimanche à 15h40
- France 4 : vendredi à 20h30
- Eurosport 1 : mercredi à 14h30, jeudi à 11h25, vendredi à 11h15 et samedi à 12h50 & 18h25
- Eurosport 2 : mercredi à 18h40, jeudi à 18h10, vendredi à 17h45 et samedi à 18h30