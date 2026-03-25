Championnats du monde de patinage artistique 2026 : Cizeron - Fournier Beaudry vers un triplé historique, programme et diffusion TV

Un mois après les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sont déjà de retour.

Après un titre européen, un titre olympique... Laurence Fournier-Beaudry et Guillaume Cizeron sont officiellement de retour sur la glace à l'occasion des championnats du monde de patinage artistique à Prague en République Tchèque. La compétition ne va pas durer très longtemps, seulement cinq jours, mais cinq jours intenses où les performances vont s'enchaîner. On suivra les programmes courts et libres en simple messieurs et simple dames, les compétitions de couples ainsi que la très attendue danse sur glace.

Si notre couple français remporte le titre mondial, la performance serait historique. Ce triplé n'a pas encore été réalisé au XXIe siècle en danse sur glace. La dernière fois qu'un duo a remporté ces trois titres au cours d'un même hiver remonte à 1992 avec Marina Klimova et Sergey Ponomarenko de l'équipe unifiée. Avant eux, deux autres binômes avaient réussi cet incroyable exploit dans cette épreuve en 1984 et en 1988 comme le rappel le site olympics.

Notons que ces Mondiaux sont particulièrement critiqués pour la simple et bonne raison que le temps de préparation très court, ne permet pas aux meilleurs de se présenter. C'est le cas notamment de l'Américaine Alysa Liu qui s'est exprimée sur NBC : " Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, alors je me suis dit que je ne pouvais pas participer aux Championnats du monde. Je ne pense pas que je serais capable de donner le meilleur de moi-même." Même chose pour le champion olympique kazakh, Mikhail Shaidorov.

Le programme complet des championnats du monde de patinage artistique

Mercredi 25 mars

11h30 : Programme court dames

18h : Programme court couple

Jeudi 26 mars

11h30 : Programme court hommes

18h15 : Programme libre couple – Classement final

Vendredi 27 mars

11h30 : Danse sur glace : danse rythmique

18h : Programme libre dames – Classement final

Samedi 28 mars

12h30 : Danse sur glace : programme libre – Classement final

18h30 : Programme libre hommes – Classement final

Dimanche 29 mars

14h30 : Gala des champions

Diffusion TV

Les chaînes d'Eurosport et de France Télévisions vont diffuser les championnats du monde de patinage artistique