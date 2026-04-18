WrestleMania 42 : cartes des combats, résultats et heures de diffusion du show de catch de l'année

La WWE sera à l'honneur tout le week-end avec son show de l'année, WrestleMania, à Las Vegas.

WWE WrestleMania fait son grand retour ce week-end et cette saison, ce sera dans le Nevada, à Las Vegas, que les superstars du catch se donnent rendez-vous pour un show grandiose à la sauce américaine. Pour la première fois depuis sa retraite, John Cena fera notamment son grand retour en étant l'hôte de ce WrestleMania 42 à Vegas. Le show sera à suivre avec une présentation XXL en direct sur les antennes de Netflix à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi.

Plusieurs ceintures sont mises en jeu. On suivra notamment le championnat du monde poids lourd marqué par une grosse rivalité ces dernières semaines entre CM Punk et Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble en janvier, allant jusqu'au plateau télé américain. Que dire du match pour le titre de la WWE entre Cody Rhodes et le vétéran Randy Orton qui a le droit à une nouvelle opportunité de titre sur la plus grande scène du monde. Chez les femmes, la catcheuse la plus en vue, Rhea Ripley, va tenter d'empocher le titre pour mettre un terme au regne de Jade Cargill.

La carte des matchs du samedi à WrestleMania

Unsanctioned Match (Ce match sera présenté en ouverture du show) Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Six-Man Tag Team Match (Ce match sera présenté en ouverture du show.) LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) vs The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed

WWE Championship - Singles Match Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

WWE Women's World Championship - Singles Match Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Nikki Bella

Singles Match : Gunther vs Seth Rollins

La carte des matchs du dimanche à WrestleMania

WWE World Heavyweight Championship - Singles Match : CM Punk (c) vs Roman Reigns

Singles Match : Demon Finn Balor vs. Dominik Mysterio

Intercontinental Championship Ladder match : Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh vs Rey Mysterio

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match : AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE United States Championship - Singles Match Sami Zayn (c) vs Trick Williams

WWE Women's Championship - Singles Match : Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Singles Match : Brock Lesnar vs Oba Femi

En direct

19:20 - John Cena invité de dernière minute Face peut être à un manque d'engouement à cause du prix des places, la WWE a décidé de faire rappel à John Cena, quelques mois seulement après sa retraite, pour devenir l'hôte de WrestleMania. 18:40 - Comment est né WrestleMania ? Dans les années 1980, la principale concurrence de la World Wrestling Federation (WWF, devenue WWE) dans le secteur du catch professionnel était celle de Jim Crockett Promotions. Vince McMahon, le patron, a décidé à l'époque de contrer le succès des événements annuels Starrcade de Jim Crockett, diffusés depuis 1983, en créant la franchise WrestleMania... 18:00 - La première soirée de Wrestlemania, c'est ce soir ! Le catch va être à l'honneur dans un show digne du Super Bowl durant tout le week-end. Ce samedi, ou plutôt dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur Netflix pour les fans français, Wrestlemania 42 débute ! 14 matchs au total sont au programme avec 7 matchs ce samedi et 7 matchs ce dimanche. La carte des combats se trouve juste au dessus.

Quelles dates pour WrestleMania ?

Le show se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026. L'événement aura lieu en direct de l'Allegiant Stadium de Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Le show commencera à minuit, heure de Paris, ou 18h, heure de Montréal, et sera diffusé en direct sur Netflix en VO/VF.