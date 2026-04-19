WrestleMania 42 : tous les résultats de la première nuit et les images

La WWE est à l'honneur tout le week-end avec son show de l'année, WrestleMania, à Las Vegas.

WWE WrestleMania fait son grand retour ce week-end et cette saison, ce sera dans le Nevada, à Las Vegas, que les superstars du catch se donnent rendez-vous pour un show grandiose à la sauce américaine. Pour la première fois depuis sa retraite, John Cena a fait son grand retour en étant l'hôte de ce WrestleMania 42 à Vegas. La soirée a été marquée par de nombreux retours avec Paige, Breakker et Bianca Belair, enceinte ! Le show se poursuivra en direct sur les antennes de Netflix à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi après la soirée de samedi.

Plusieurs ceintures sont mises en jeu tout le week-end. On suivra notamment le championnat du monde poids lourd marqué par une grosse rivalité ces dernières semaines entre CM Punk et Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble en janvier, allant jusqu'au plateau télé américain.

La carte des matchs du samedi à WrestleMania et les résultats

Six-Man Tag Team Match : victoire de LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) face à The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed

face à The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed Unsanctioned Match : victoire de Jacob Fatu face à Drew McIntyre

face à Drew McIntyre WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : victoire de Brie Bella et Paige (Nikki Bella est blessée) face à Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria

face à Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria WWE Women's Intercontinental Championship - victoire de Becky Lynch face à AJ Lee

face à AJ Lee Singles Match : victoire de Gunther face à Seth Rollins

face à Seth Rollins WWE Women's World Championship - victoire de Liv Morgan face à Stephanie Vaquer

face à Stephanie Vaquer WWE Championship - victoire de Cody Rhodes vs Randy Orton

La carte des matchs du dimanche à WrestleMania

WWE World Heavyweight Championship - Singles Match : CM Punk (c) vs Roman Reigns

Singles Match : Demon Finn Balor vs. Dominik Mysterio

Intercontinental Championship Ladder match : Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh vs Rey Mysterio

WWE United States Championship - Singles Match Sami Zayn (c) vs Trick Williams

WWE Women's Championship - Singles Match : Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Singles Match : Brock Lesnar vs Oba Femi

En direct

09:00 - Les images de la victoire de Becky Lynch Becky Lynch récupère son titre intercontinental à WrestleMania, les images de sa victoire. 08:30 - La victoire du retour pour Paige La blessure malheureuse de Nikki Bella a offert une victoire incroyable pour Paige qui fait son retour à la WWE 08:00 - Les images de la victoire de Jacob Fatu Voici les images d'un match brutal et très attendu entre Fatu et Drew McIntyre avec la victoire du Samoan. 07:30 - La vidéo incroyable du saut d'IshowSpeed Retrouvez les images du saut incroyable sur Logan Paul en ouverture de la soirée de WrestleMania. 07:00 - Les images de John Cena lançant le show Retrouvez les images du show de la nuit avec l'hôte, John Cena, très ému, qui a ouvert le bal. 03:54 - Le craquage d'Orton ! Randy Orton inflige son coup de pied en plein dans la face de Cody Rhodes, en sang, pour terminer cette première soirée de WrestleMania. 03:50 - Rhodes garde son titre ! Le Main Event de WrestleMania s'est terminé en sang entre Orton et Rhodes ! Malgré son évacuation sur civière en début de match, McAfee est revenu en fin de match pour tenter un compte de trois après un RKO de Randy Orton sur l'arbitre, mais loupé, ce qui n'a pas plus à Orton, lui infligeant un RKO également avant de prendre un Cross Rhodes pour le vrai compte de trois. 03:30 - McAfee hors jeu Dès le début du combat, Patt McAfee est hors jeu ! 02:59 - Le Main Event ! C'est désormais l'heure du Main Event entre Randy Orton et Codhy Rhodes avec un certain Patt McAfee pas très loin... 02:56 - Bianca Belair de retour et enceinte Nouveau retour dans cette soirée de WrestleMania avec la présence de Bianca Belair sur la scène de Vegas qui annonce être enceinte ! 02:46 - Liv Morgan championne de la WWE Nous approchons la fin de cette première soirée de WrestleMania avec le titre de champion du monde féminin de la WWE qui vient de se jouer entre Liv Morgan et Stéphanie Vaquer. L'intervention du Judgment Day a été bénéfique pour la vainqueur du Royal Rumble 2026 qui s'impose ! 02:17 - Gunther bat Rollins grâce à Breakker Dans un match qui a débuté à 1000 à l'heure et qui a vraiment réveillé la foule après un début de WrestleMania assez poussif, Gunther, le "briseur de carrière", a profité de l'intervention de Bron Breakker qui fait son grand retour lui aussi, pour endormir Seth Rollins avec sa prise de finition. 01:46 - Becky Lynch s'impose face à AJ Lee Dans un duel qui dure depuis plusieurs mois, AJ Lee affrontait "The Man", Becky Lynch sur la grande scène de WrestleMania pour le titre intercontinental. C'était le premier match en 11 ans pour la femme de CM Punk sur la grande scène de catch et c'est une défaite dans un match tendu avec l'arbitre Jessika Carr... 01:22 - Le titre féminin par équipes pour Brie Bella et Paige Le combat à quatre équipes : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Paige (Nikki Bella est blessée), marqué donc par le grand retour à la WWE de Paige, ancienne championne des Divas, a été remporté par le duo surprise dans un match assez décevant... 00:54 - Fatu s'impose En le faisant passer à travers la table en plein du milieu ring juste après un coup de caisse à outils, Jacob Fatu remporte le Unsanctioned Match face à Drew McIntyre 00:41 - Unsanctioned Match : Drew McIntyre vs Jacob Fatu C'est l'heure du second match entre McIntyre et Fatu sans disqualification ni rien. Des chaises, des tables, une boite à outil, il y en a déjà de partout sur le ring dans un match ultra brutal. 00:25 - Défaite de Logan Paul et iShowSpeed Victoire de LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) face à The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed pour le premier match de la soirée. Une défaite pour l'influenceur, plus ou moins "responsable" de la défaite et frappé par la suite par Logan Paul. IShowSpeed se relève finalement et du haut du poteau de la 3e corde, explose Logan Paul sur la table des commentateurs par un énorme splash. 00:09 - John Cena a lancé le show La légende John Cena, les larmes aux yeux après l'accueil du public, a lancé le show ! Place au premier combat avec un match 3 contre 3 avec un certain IShow Speed. 18/04/26 - 23:59 - Et c'est parti ! Coup d'envoi du show de la WWE dans quelques secondes avec donc 7 matchs au programme, le rappel de la carte : Unsanctioned Match (Ce match sera présenté en ouverture du show) Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Six-Man Tag Team Match (Ce match sera présenté en ouverture du show.) LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) vs The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed

WWE Championship - Singles Match Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

WWE Women's World Championship - Singles Match Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Nikki Bella

Singles Match : Gunther vs Seth Rollins 18/04/26 - 23:20 - AJ Lee vs Becky Lynch Un match attendu entre l'ancienne grande star de l'époque AJ Lee, de retour à la WWE depuis quelques mois (femme de CM Punk) et celle qui est considérée comme la meilleure catcheuse de sa génération, "The Man", Becky Lynch. Malgré son palmarès, il s'agit du premier match à WrestleMania pour AJ Lee. LIRE PLUS

Quelles dates pour WrestleMania ?

Le show se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026. L'événement aura lieu en direct de l'Allegiant Stadium de Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Le show commencera à minuit, heure de Paris, ou 18h, heure de Montréal, et sera diffusé en direct sur Netflix en VO/VF.