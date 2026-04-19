WrestleMania 42 : tous les résultats de la première nuit et les images
La WWE est à l'honneur tout le week-end avec son show de l'année, WrestleMania, à Las Vegas.
WWE WrestleMania fait son grand retour ce week-end et cette saison, ce sera dans le Nevada, à Las Vegas, que les superstars du catch se donnent rendez-vous pour un show grandiose à la sauce américaine. Pour la première fois depuis sa retraite, John Cena a fait son grand retour en étant l'hôte de ce WrestleMania 42 à Vegas. La soirée a été marquée par de nombreux retours avec Paige, Breakker et Bianca Belair, enceinte ! Le show se poursuivra en direct sur les antennes de Netflix à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi après la soirée de samedi.
.@JohnCena welcomes us to #WRESTLEMANIA!!!— WWE (@WWE) April 18, 2026
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Plusieurs ceintures sont mises en jeu tout le week-end. On suivra notamment le championnat du monde poids lourd marqué par une grosse rivalité ces dernières semaines entre CM Punk et Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble en janvier, allant jusqu'au plateau télé américain.
La carte des matchs du samedi à WrestleMania et les résultats
- Six-Man Tag Team Match : victoire de LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) face à The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed
- Unsanctioned Match : victoire de Jacob Fatu face à Drew McIntyre
- WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : victoire de Brie Bella et Paige (Nikki Bella est blessée) face à Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria
- WWE Women's Intercontinental Championship - victoire de Becky Lynch face à AJ Lee
- Singles Match : victoire de Gunther face à Seth Rollins
- WWE Women's World Championship - victoire de Liv Morgan face à Stephanie Vaquer
- WWE Championship - victoire de Cody Rhodes vs Randy Orton
La carte des matchs du dimanche à WrestleMania
- WWE World Heavyweight Championship - Singles Match : CM Punk (c) vs Roman Reigns
- Singles Match : Demon Finn Balor vs. Dominik Mysterio
- Intercontinental Championship Ladder match : Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh vs Rey Mysterio
- WWE United States Championship - Singles Match Sami Zayn (c) vs Trick Williams
- WWE Women's Championship - Singles Match : Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley
- Singles Match : Brock Lesnar vs Oba Femi
09:00 - Les images de la victoire de Becky Lynch
Becky Lynch récupère son titre intercontinental à WrestleMania, les images de sa victoire.
OH MY GOD @BeckyLynchWWE is the NEW Women's Intercontinental Champion! pic.twitter.com/2x7OyBVkKy— WWE (@WWE) April 18, 2026
08:30 - La victoire du retour pour Paige
La blessure malheureuse de Nikki Bella a offert une victoire incroyable pour Paige qui fait son retour à la WWE
PAIGE AND BRIE BELLA WIN THE WOMEN'S TAG TEAM TITLES!!! @Saraya | @NikkiAndBrie— WWE (@WWE) April 18, 2026
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08:00 - Les images de la victoire de Jacob Fatu
Voici les images d'un match brutal et très attendu entre Fatu et Drew McIntyre avec la victoire du Samoan.
.@jacobfatu_wwe claims VICTORY at #WresleMania after an impressive performance!!— WWE (@WWE) April 18, 2026
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07:30 - La vidéo incroyable du saut d'IshowSpeed
Retrouvez les images du saut incroyable sur Logan Paul en ouverture de la soirée de WrestleMania.
OH MON DIEU !!!— FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) April 18, 2026
ISHOWSPEED VIENT DE DÉTRUIRE JAKE PAUL EN SAUTANT PAR DESSUS LES CORDES CETTE NUIT À WRESTLEMANIA
LA VIDÉO EST IMPRESSIONNANTEpic.twitter.com/38uwVDFiQw
07:00 - Les images de John Cena lançant le show
Retrouvez les images du show de la nuit avec l'hôte, John Cena, très ému, qui a ouvert le bal.
The HOST of #WrestleMania 42 @JohnCena! #WrestleMania is streaming LIVE on the @espn App with the first hour streaming LIVE on ESPN2!— WWE (@WWE) April 18, 2026
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03:54 - Le craquage d'Orton !
Randy Orton inflige son coup de pied en plein dans la face de Cody Rhodes, en sang, pour terminer cette première soirée de WrestleMania.
A PUNT @RandyOrton pic.twitter.com/NQJz4us23h— WWE (@WWE) April 19, 2026
03:50 - Rhodes garde son titre !
Le Main Event de WrestleMania s'est terminé en sang entre Orton et Rhodes ! Malgré son évacuation sur civière en début de match, McAfee est revenu en fin de match pour tenter un compte de trois après un RKO de Randy Orton sur l'arbitre, mais loupé, ce qui n'a pas plus à Orton, lui infligeant un RKO également avant de prendre un Cross Rhodes pour le vrai compte de trois.
03:30 - McAfee hors jeu
Dès le début du combat, Patt McAfee est hors jeu !
ELBOW THROUGH THE TABLE @JellyRoll615 takes out @PatMcAfeeShow!— WWE (@WWE) April 19, 2026
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02:59 - Le Main Event !
C'est désormais l'heure du Main Event entre Randy Orton et Codhy Rhodes avec un certain Patt McAfee pas très loin...
02:56 - Bianca Belair de retour et enceinte
Nouveau retour dans cette soirée de WrestleMania avec la présence de Bianca Belair sur la scène de Vegas qui annonce être enceinte !
THE EST IS HAVING A BABY @BiancaBelairWWE pic.twitter.com/nXr8s5P7vF— WWE (@WWE) April 19, 2026
02:46 - Liv Morgan championne de la WWE
Nous approchons la fin de cette première soirée de WrestleMania avec le titre de champion du monde féminin de la WWE qui vient de se jouer entre Liv Morgan et Stéphanie Vaquer. L'intervention du Judgment Day a été bénéfique pour la vainqueur du Royal Rumble 2026 qui s'impose !
02:17 - Gunther bat Rollins grâce à Breakker
Dans un match qui a débuté à 1000 à l'heure et qui a vraiment réveillé la foule après un début de WrestleMania assez poussif, Gunther, le "briseur de carrière", a profité de l'intervention de Bron Breakker qui fait son grand retour lui aussi, pour endormir Seth Rollins avec sa prise de finition.
BRON BREAKKER IS BACK!!!! @bronbreakkerwwe— WWE (@WWE) April 19, 2026
WHAT A SPEAR!!! pic.twitter.com/xSMkp2FDB6
01:46 - Becky Lynch s'impose face à AJ Lee
Dans un duel qui dure depuis plusieurs mois, AJ Lee affrontait "The Man", Becky Lynch sur la grande scène de WrestleMania pour le titre intercontinental. C'était le premier match en 11 ans pour la femme de CM Punk sur la grande scène de catch et c'est une défaite dans un match tendu avec l'arbitre Jessika Carr...
01:22 - Le titre féminin par équipes pour Brie Bella et Paige
Le combat à quatre équipes : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Paige (Nikki Bella est blessée), marqué donc par le grand retour à la WWE de Paige, ancienne championne des Divas, a été remporté par le duo surprise dans un match assez décevant...
PAIGE IS BACK!!!!!— WWE (@WWE) April 18, 2026
WHAT A WRESTLEMANIA MOMENT!! pic.twitter.com/3ey0qK3G4o
00:54 - Fatu s'impose
En le faisant passer à travers la table en plein du milieu ring juste après un coup de caisse à outils, Jacob Fatu remporte le Unsanctioned Match face à Drew McIntyre
00:41 - Unsanctioned Match : Drew McIntyre vs Jacob Fatu
C'est l'heure du second match entre McIntyre et Fatu sans disqualification ni rien. Des chaises, des tables, une boite à outil, il y en a déjà de partout sur le ring dans un match ultra brutal.
00:25 - Défaite de Logan Paul et iShowSpeed
Victoire de LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) face à The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed pour le premier match de la soirée. Une défaite pour l'influenceur, plus ou moins "responsable" de la défaite et frappé par la suite par Logan Paul. IShowSpeed se relève finalement et du haut du poteau de la 3e corde, explose Logan Paul sur la table des commentateurs par un énorme splash.
00:09 - John Cena a lancé le show
La légende John Cena, les larmes aux yeux après l'accueil du public, a lancé le show ! Place au premier combat avec un match 3 contre 3 avec un certain IShow Speed.
18/04/26 - 23:59 - Et c'est parti !
Coup d'envoi du show de la WWE dans quelques secondes avec donc 7 matchs au programme, le rappel de la carte :
- Unsanctioned Match (Ce match sera présenté en ouverture du show) Drew McIntyre vs Jacob Fatu
- Six-Man Tag Team Match (Ce match sera présenté en ouverture du show.) LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) vs The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed
- WWE Championship - Singles Match Cody Rhodes (c) vs Randy Orton
- WWE Women's World Championship - Singles Match Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan
- WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match AJ Lee (c) vs Becky Lynch
- WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Nikki Bella
- Singles Match : Gunther vs Seth Rollins
18/04/26 - 23:20 - AJ Lee vs Becky Lynch
Un match attendu entre l'ancienne grande star de l'époque AJ Lee, de retour à la WWE depuis quelques mois (femme de CM Punk) et celle qui est considérée comme la meilleure catcheuse de sa génération, "The Man", Becky Lynch. Malgré son palmarès, il s'agit du premier match à WrestleMania pour AJ Lee.
Quelles dates pour WrestleMania ?
Le show se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026. L'événement aura lieu en direct de l'Allegiant Stadium de Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Le show commencera à minuit, heure de Paris, ou 18h, heure de Montréal, et sera diffusé en direct sur Netflix en VO/VF.