WWE Wrestlemania 42 : John Cena, dates et carte des combats de samedi et dimanche pour le show de l'année à Las Vegas

La WWE organise son show annuel, digne du Super Bowl, du côté de Las Vegas ce week-end.

Pour les fans de catch, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. WWE Wrestlemania fait son grand retour et cette saison, ce sera dans le Nevada, à Las Vegas, que les superstars du catch se donnent rendez-vous pour un show grandiose à la sauce américaine. Pour la première fois depuis sa retraite, John Cena fera son grand retour en étant l'hôte de ce Wrestlemania 42 à Vegas. Un choix qui est censé booster les ventes de billets.

Des combats qui intéressent les fans avec plusieurs ceintures mises en jeu. On suivra notamment le championnat du monde poids lourd marqué par une grosse rivalité ces dernières semaines entre CM Punk et Roman Reigns, vainqueur du Royal Rumble en janvier, allant jusqu'au plateau télé américain. Que dire du match pour le titre de la WWE entre Cody Rhodes et le vétéran Randy Orton qui a le droit à une nouvelle opportunité de titre sur la plus grande scène du monde. Chez les femmes, la catcheuse la plus en vue, Rhea Ripley, va tenter d'empocher le titre pour mettre un terme au regne de Jade Cargill.

Les matchs de WWE Wrestlemania 42

WWE World Heavyweight Championship - Singles Match : CM Punk (c) vs Roman Reigns

WWE Women's World Championship - Singles Match : Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

WWE Championship - Singles Match : Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

WWE Women's Championship - Singles Match : Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Singles Match : Brock Lesnar vs Oba Femi

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match : AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE United States Championship - Singles Match Sami Zayn (c) vs Trick Williams

Unsanctioned Match : Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Women's Tag Team Championship fatal 4 - Way : The Irresistible Forces (c) vs. The Bella Twins vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria

Intercontinental Championship Ladder match : Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh

Singles Match : Seth Rollins vs. Gunther

Singles Match : Finn Balor vs. Dominik Mysterio

La carte du samedi à Wrestlemania

Unsanctioned Match (Ce match sera présenté en ouverture du show) Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Six-Man Tag Team Match (Ce match sera présenté en ouverture du show.) LA Knight et The Usos (Jimmy et Jey Uso) vs The Vision (Logan Paul et Austin Theory) et IShowSpeed

WWE Championship - Singles Match Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

WWE Women's World Championship - Singles Match Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE Women's Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match : Alexa Bliss et Charlotte Flair vs Nia Jax et Lash Legend (c) vs Bayley et Lyra Valkyria vs Brie Bella et Nikki Bella

Singles Match : Gunther vs Seth Rollins

La carte du dimanche à Wrestlemania

WWE World Heavyweight Championship - Singles Match : CM Punk (c) vs Roman Reigns

Singles Match : Finn Balor vs. Dominik Mysterio

Intercontinental Championship Ladder match : Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je'Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh vs Rey Mysterio

WWE Women's Intercontinental Championship - Singles Match : AJ Lee (c) vs Becky Lynch

WWE United States Championship - Singles Match Sami Zayn (c) vs Trick Williams

WWE Women's Championship - Singles Match : Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Singles Match : Brock Lesnar vs Oba Femi

Quelles dates pour Wrestlemania ?

Le show se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026. L'événement aura lieu en direct de l'Allegiant Stadium de Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Le show commencera à minuit, heure de Paris, ou 18h, heure de Montréal, et sera diffusé en direct sur Netflix en VO/VF.