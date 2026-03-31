Mondiaux de patinage : "Nous contestons cette décision" l'incompréhension après la note des Britanniques

Si Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde samedi 28 mars, la pilule a du mal à passer chez les Britanniques.

Nouvelle polémique en patinage. Alors que le sacre des Français a été éclatant, la note reçue par les Britanniques fait polémique. Le couple sur glace, Lilah Fear et Lewis Gibson ont réalisé leur programme de danse libre avec le sourire, pensant réaliser une vraie belle prestation leur offrant le podium. Mais quelques minutes plus tard, une grosse incompréhension a gagné le couple britannique avec seulement 123,89 points pour un cumul de 208,98 points après une déduction de deux points de pénalité. En raison de cette déduction, le couple loupe le podium, la première place des Français étant inatteignables.

La décision a du mal à passer outre Manche car tous les éléments techniques ont été validés, mais les juges n'ont pas apprécié un porté. C'est en effet là que les Britanniques ont écopé d'une déduction de deux points pour un "élément interdit". Lilah Fear aurait passé ses jambes au-dessus de la tête de Lewis Gibson qui avait, lui, les deux bras levés. "On ne pouvait pas terminer la saison sans un autre incident d'arbitrage incompréhensible en danse sur glace, n'est-ce pas ? ", a lancé sur X Jackie Wong, journaliste spécialiste en patinage artistique, faisant référence à la polémique aux JO sur le sacre des Français face aux Américains et une note jugée sévère, coutant la médaille d'or à Madison Chock et Evan Bates.

La Fédération britannique de patinage artistique a décidé de faire appel de ce résultat. "Nous estimons que cette déduction a été appliquée incorrectement et ne reflète pas fidèlement la performance réalisée sur la glace, a-t-elle écrit dans un communiqué. Nous contestons officiellement cette décision et ferons part de nos préoccupations à l'Union internationale de patinage. " Résultat officiel dans quelques jours donc...