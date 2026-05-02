Qui est Alessandro Zanardi, l'athlète paralympique décédé à l'âge de 59 ans ?

Ancien pilote de Formule 1, Alessandro Zanardi est mort à l'âge de 59 ans, vendredi 1er mai 2026. Il avait été amputé des deux jambes après un accident lors d'une course. Il s'était ensuite illustré en remportant quatre fois les Jeux paralympiques.

Alessandro Zanardi est mort à l'âge de 59 ans le vendredi 1er mai 2026. L'ancien pilote de Formule 1 avait perdu ses deux jambes dans un accident au cours de sa carrière. Après quoi, il avait remporté à quatre reprises la médaille d'or aux Jeux paralympiques en cyclisme. Sa famille a annoncé le décès d'Alex Zanardi le lendemain, ce samedi. Pour l'heure, les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées, comme le rapporte le journal L'ÉQUIPE.

Alex Zanardi était originaire de Bologne, au nord de l'Italie. C'est en 1991 qu'il fait ses premiers pas en Formule 1 en participant à des Grands Prix pour des écuries comme Jordan, Minardi, Lotus ou encore Williams. En 1997, il va redoubler de succès en remportant le championnat CART aux États-Unis. Puis, Alex Zanardi le remportera encore l'année suivante.

Un accident qui bouleversa sa vie

En 2001, sa vie est bouleversée par un grave accident lors d'une course en Allemagne. Alex Zanardi ne s'en sort pas indemne, comme le rappelle Ouest France. Il est amputé de ses deux jambes. Un drame qui aurait pu le convaincre de mettre un terme à sa carrière, mais le désormais ancien pilote de Formule 1 refuse d'abandonner. Il devient alors l'un des athlètes paralympiques italiens ayant remporté le plus de titres, soit quatre médailles d'or et deux en argent aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Les sports auxquels il va participer le conduisent bien loin de la Formule 1 puisqu'il remporte ses médailles dans des épreuves de course sur route, de contre-la-montre notamment.

Ses proches lui rendent hommage dans un communiqué : "Alex s'est éteint paisiblement, entouré de l'amour de sa famille et de ses amis, ont annoncé ses proches dans un communiqué. La famille tient à exprimer sa sincère gratitude à toutes les personnes qui lui témoignent leur soutien en ces moments difficiles", écrivent ses proches.

Un sportif engagé

Alex Zanardi portait un engagement important pour la cause des athlètes en situation de handicap. Un engagement qui trouve son origine dans un autre drame. En effet, l'ancien pilote de Formule 1 avait été marqué par un autre drame en 2020, comme le rappelle HuffPost. Il avait alors été grièvement blessé après un accident avec un camion lors d'un relais de paracyclisme en Toscane (Italie). Le champion paralympique avait alors eu d'importantes blessures à la tête et avait dû être traité pendant plusieurs années. Il avait subi de graves blessures à la tête et avait dû suivre un traitement pendant plusieurs années.