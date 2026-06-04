WWE Raw à Paris : heure et carte des combats

La WWE fait déjà son grand retour à Paris ce lundi 8 juin.

Les fans de catch en France sont particulièrement chanceux ces dernières années. Après un immense show à Lyon, Clash in Paris à Paris la Défense Arena l'année dernière, la WWE fait son retour en France et en Europe pour une grande tournée. Après un passage du côté de Strasbourg le 2 juin, les catcheurs vont faire leur première apparition à l'Accor Arena de Paris, anciennement Bercy, pour Monday Night Raw lundi 8 juin.

Et pour l'occasion, de nombreuses superstars du catch seront présentes avec notamment la suite du tournoi King et Queen of the Ring. Deux matchs à quatre sont proposés avec chez les hommes, les présences assurés de Seth Rollins, Je'Von Evans, Ricky Saints et Talla Tonga. Alors que chez les femmes, les meilleures catcheuses seront présentes avec Becky Lynch, Liv Morgan, Alexa Bliss et Chelsea Green. D'autres superstars seront annoncés dans les prochaines heures.

Le show de la WWE, diffusé également en direct sur Netflix avec les commentaires de Christophe Agius et Nadir Mohammedi, débutera à 20h en France pour se terminer aux alentours de 22h / 22h30.

La vente de billets pour WWE RAW à l'Accor Arena de Paris est disponible sur Ticketmaster;