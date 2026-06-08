WWE Raw à Paris : matchs de championnat, Oba Femi, Rey Mysterio... Heure et carte du show

La WWE fait son grand retour à Paris ce lundi 8 juin à l'Accor Arena.

Les fans de catch en France sont particulièrement chanceux ces dernières années. Après un immense show à Lyon, Clash in Paris à Paris la Défense Arena l'année dernière, la WWE fait son retour en France et en Europe pour une grande tournée. Après un passage du côté de Strasbourg le 2 juin, les catcheurs vont faire leur première apparition à l'Accor Arena de Paris, anciennement Bercy, pour Monday Night Raw ce lundi 8 juin.

Et pour l'occasion, de nombreuses superstars du catch seront présentes avec notamment la suite du tournoi King et Queen of the Ring. Deux matchs à quatre sont proposés avec chez les hommes, les présences assurés de Seth Rollins, Je'Von Evans, Ricky Saints et Talla Tonga. Alors que chez les femmes, les meilleures catcheuses seront présentes avec Becky Lynch, Liv Morgan, Alexa Bliss et Chelsea Green. Mais il y aura également un match de championnat intercontinental entre Penta et la légende du catch, Rey Mysterio. Le catcheur le plus impressionnant de ces derniers mois ouvrira également le show, en l'occurrence : Oba Femi

Le déroulé du show

Oba Femi va commencer le show

Penta (c) vs Rey Mysterio - Titre IC

Sol Ruca (c) vs Lyra Valkyria - Titre IC

Je'Von Evans vs Seth Rollins vs Ricky Saints vs Talla Tonga - King of the Ring

Becky Lynch vs Liv Morgan vs Alexa Bliss vs Chelsea Green - Queen of the Ring

Le show de la WWE, diffusé également en direct sur Netflix avec les commentaires de Christophe Agius et Nadir Mohammedi, débutera à 20h en France pour se terminer aux alentours de 22h / 22h30.

La vente de billets pour WWE RAW à l'Accor Arena de Paris est disponible sur Ticketmaster;